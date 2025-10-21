Тревожное видео от Ольги Бузовой: о чём звезда предупредила своих поклонников

Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова сообщила о взломе одного из своих аккаунтов в соцсетях. В связи с инцидентом она обратилась к подписчикам с предупреждением.

Фото: wikimedia.org by Окрас, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Артистка записала видеообращение, в котором рассказала, что неизвестные пытаются получить доступ к её профилю.

"Мои хорошие, мой аккаунт в запрещенной социальной сети жестко ломают. Пожалуйста, ни в коем случае не переводите никаких денег, никаких розыгрышей, ничего я не делаю. Пожалуйста, будьте бдительны", — призвала звезда "Дома-2".

Ольга отметила, что уже множество звёзд столкнулись с подобным. Она напомнила о взломе аккаунтов блогера Иды Галич, телеведущей Ксении Бородиной и блогера Димы Масленникова.

Бузова предупредила, что не стоит переводить свои деньги мошенникам и участвовать в подозрительных розыгрышах.

"Если что, я тут", — сообщила Бузова в своём Telegram-канале.

Ранее подобная ситуация произошла с Ксенией Бородиной. Ведущая вышла на связь и раскритиковала пользователей, которые попались на уловки мошенников и отправили им деньги.