Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вторая жизнь под слоем лака: как мастера превращают побитый металл в зеркало
Йога — не фитнес и не магия: что происходит с телом, когда вы начинаете дышать осознанно
Пирамиды, которые дышат: тайна вентиляции, работающей 45 веков без электричества
Прощай, пушистость: 3 домашних ингредиента творят с волосами то, на что не способен салон
Золотые капли на грядке: томаты, за которыми дачники охотятся ещё осенью — сладость без сахара
Волны скрыли прошлое: под водой Чёрного моря нашли то, чего не должно существовать
Праздник начинается с первой ложки: салат с кальмарами, который покоряет без уговоров
Бумажка не защитит: одно простое действие спасёт от цифрового подглядывания
Одышка мешает жить, а врачи предлагают… петь — как работает дыхательная терапия без лекарств

Тревожное видео от Ольги Бузовой: о чём звезда предупредила своих поклонников

1:22
Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова сообщила о взломе одного из своих аккаунтов в соцсетях. В связи с инцидентом она обратилась к подписчикам с предупреждением.

Ольга Бузова
Фото: wikimedia.org by Окрас, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Артистка записала видеообращение, в котором рассказала, что неизвестные пытаются получить доступ к её профилю.

"Мои хорошие, мой аккаунт в запрещенной социальной сети жестко ломают. Пожалуйста, ни в коем случае не переводите никаких денег, никаких розыгрышей, ничего я не делаю. Пожалуйста, будьте бдительны", — призвала звезда "Дома-2".

Ольга отметила, что уже множество звёзд столкнулись с подобным. Она напомнила о взломе аккаунтов блогера Иды Галич, телеведущей Ксении Бородиной и блогера Димы Масленникова

Бузова предупредила, что не стоит переводить свои деньги мошенникам и участвовать в подозрительных розыгрышах.

"Если что, я тут", — сообщила Бузова в своём Telegram-канале.

Ранее подобная ситуация произошла с Ксенией Бородиной. Ведущая вышла на связь и раскритиковала пользователей, которые попались на уловки мошенников и отправили им деньги.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Недвижимость
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
Последние материалы
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Тревожное видео от Ольги Бузовой: о чём звезда предупредила своих поклонников
Одышка мешает жить, а врачи предлагают… петь — как работает дыхательная терапия без лекарств
Один из первых гигантов планеты ожил из камня: найден древнейший родственник брахиозавра
Этот куст живёт до 25 лет и не стареет — но только если ему создать болото мечты
Забытый принцип XIX века: до сих пор делает тренировки мощнее и раскрывает потенциал тела
Два спящих гиганта под Америкой: стоит одному зевнуть — континент треснет пополам
Сок вытекает, а тесто рвётся: вот что у всех убивает идеальные чебуреки ещё до жарки
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Секретная точка России: легендарная долина, где природа помогает исполнить самые заветные мечты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.