Поразительный случай: почему Алёна Апина сравнила себя со старым сломанным факсом

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алёна Апина поведала мудрую историю из жизни, отметив, что даже самая ненужная вещь оказывается кому-то необходима.

Фото: ВК-аккаунт Алёны Апиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Алёна Апина

Исполнительница хита "Электричка" в интервью телеведущей Юлии Меньшовой рассказала историю своей подруги, которая выставила на продажу старый сломанный факс, слабо надеясь на то, что кто-то позарится на древнюю технику.

Неожиданно женщине позвонил потенциальный покупатель и в итоге с огромной радостью приобрёл факс. Она поинтересовалась у купившего, зачем ему нужна такая развалина, которая давно не работает. Он объяснил, что у него на работе проходит ревизия, и никто не может найти старый факс. Мужчина отметил, что уже отчаялся купить похожую на пропажу технику. Случай с факсом он воспринял как подарок судьбы.

61-летяя Апина провела аналогию между собой и факсом. Она уверена, что как бы ни была мала её популярность, всегда найдутся люди, которые её любят и ценят. Именно они будут всегда посещать её концерты, поэтому совсем без выступления певица никогда не останется.

Ранее сообщалось, что Алёна Апина прошла процедуру лазерного омоложения лица за четверть миллиона рублей.