1:19
Шоу-бизнес

Певица Алёна Апина поведала мудрую историю из жизни, отметив, что даже самая ненужная вещь оказывается кому-то необходима. 

Певица Алёна Апина
Фото: ВК-аккаунт Алёны Апиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Алёна Апина

Исполнительница хита "Электричка" в интервью телеведущей Юлии Меньшовой рассказала историю своей подруги, которая выставила на продажу старый сломанный факс, слабо надеясь на то, что кто-то позарится на древнюю технику.

Неожиданно женщине позвонил потенциальный покупатель и в итоге с огромной радостью приобрёл факс. Она поинтересовалась у купившего, зачем ему нужна такая развалина,  которая давно не работает. Он объяснил, что у него на работе проходит ревизия, и никто не может найти старый факс. Мужчина отметил, что уже отчаялся купить похожую на пропажу технику. Случай с факсом он воспринял как подарок судьбы.

61-летяя Апина провела аналогию между собой и факсом. Она уверена, что как бы ни была мала её популярность, всегда найдутся люди, которые её любят и ценят. Именно они будут всегда посещать её концерты, поэтому совсем без выступления певица никогда не останется.

Ранее сообщалось, что Алёна Апина прошла процедуру лазерного омоложения лица за четверть миллиона рублей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.

