Резкое заявление жены Сталлоне о трансгендерных* детях Голливуда: что она думает об их воспитании

2:55
Шоу-бизнес

Американская актриса и модель Дженнифер Флавин резко высказалась о трансгендерных* детях в Голливуде, осудив поведение некоторых знаменитостей и призвав их к "здравому смыслу".

Девочка и мальчик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка и мальчик

Жена актёра Сильвестра Сталлоне подчеркнула, что Голливуд, прежде всего, ассоциируется с самовыражением, где можно легко примерить на себя любую роль.

"Если вы чувствуете себя кошкой сегодня, вы — кошка. И всё это подаётся так легко и непринуждённо. Но, мне кажется, мы не до конца понимаем, что дети — не наши аксессуары. Они — маленькие люди, которым нужна система координат, которая помогает их мозгу осознавать мир", — отметила она в подкасте The Katie Miller Podcast.

По словам Флавин, на формирование детей также влияет финансовое состояние родителей-звёзд, поскольку оно создаёт излишек свободы.

"Всего слишком много. Маленькому человеку это очень мешает", — добавила Дженнифер.

В качестве примера она привела воспитание своих трёх дочерей. Флавин отметила, что её дети проявляли интерес к "мальчишеским" занятиям. Дженнифер подчеркнула, что всегда поддерживала их интересы, но при этом никогда не навязывала им гендерные роли. Она призвала Голливуд вернуться к воспитанию детей со "здравым смыслом".

Флавин упомянула сына актрисы Наоми Уоттс, который с детства идентифицировал себя как девочка и теперь выходит на подиум в женской одежде. Это же касается и дочери предпринимателя Илона Маска, совершившей трансгендерный* переход. Ранее ходили слухи, что старшая дочь актрисы Анджелины Джоли и актёра Брэда Питта хотела сменить пол, но якобы отказалась. Кроме того, актрисы Меган Фокс и Шарлиз Терон выводили на публику своих маленьких сыновей в платьях.

К слову, супруга Сталлоне не единственная публичная фигура, высказывающая подобное мнение. Ранее автор серии романов о Гарри Поттера Джоан Роулинг подверглась критике за аналогичные высказывания, хотя сейчас она утверждает, что травля на эту тему уже "не в моде".

* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
