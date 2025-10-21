Возвращение к мужу: почему жена рэпера Натата простила неверного супруга

Супруга рэпера Натана Анастасия Швецова, спустя год после громкого скандала с участием мужа и блогера Лерчек заявила, что сумела выйти из ситуации с достоинством.

Фото: ВК-аккаунт рэпера Натана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рэпер Натан

После конфликта с публичными похождениями музыканта Анастасия простила мужа и вернулась к нему.

По словам Швецовой, она смогла сохранить лицо перед собой и окружающими. Для неё прощение не является проявлением слабости. Она пояснила, что их разлука была недолгой, и решение вновь быть с мужем основывалось не на слепой вере, а на конкретных поступках Натана.

Анастасия подчеркнула, что женское достоинство заключается в том, чтобы видеть происходящее ясно, сохранять уважение к себе и действовать не из гордыни, а опираясь на внутреннюю силу, вне зависимости от исхода событий.

Ранее Натан, настоящее имя которого Алишер Мирзохонов, оказался в центре общественного скандала из-за интрижки с блогершей Лерчек (Валерия Чекалина) во время съёмок шоу «Звезды в джунглях».

В интернете появились фотографии и видеоролики, на которых Натан обнимает Лерчек на пляже. Рэпер признал, что в какой-то момент потерял контроль над собой и крайне сожалеет о своём поступке, но пообещал исправиться и попытаться сохранить семью.

Жена Натана, Анастасия Швецова, после того как узнала о неверности мужа, разорвала с ним отношения. Однако весной 2025 года её заметили на вечеринке по случаю 39-летия рэпера. Супруги снова воссоединились, забыв прежние разногласия.