Чудо-лестница и необъятные окна: Ксения Собчак похвасталась интерьером своей новой квартиры

Журналистка Ксения Собчак показала королевский интерьер в своей новой квартиры в центре Москвы.

Звезда опубликовала в соцсетях кадры своего жилья после ремонта с винтовой лестницей и огромными панорамными окнами.

Собчак призналась, что очень любит свою квартиру на "Большой Дмитровке IX", считая её особенной. Она подчеркнула, что каждый элемент интерьера связан с её личностью, ведь к оформлению она подходила крайне тщательно, вникая во все детали. В реализации своих идей ей помогала команда профессионалов, которую она назвала лучшей в своём деле.

Журналистка отметила, что новый комплекс особняков "Камергер" находится в Камергерском переулке всего в 300 метрах от Кремля и включает 43 резиденции класса deluxe. Планируется, что каждая квартира будет иметь уникальный интерьер, разработанный индивидуально. По словам Ксении, никаких ограничений для фантазии владельцев нет: специалисты способны воплотить как классические интерьеры, так и самые смелые концепции — от футуризма до гламура нулевых.

Ранее Собчак организовала пышное торжество в стиле нулевых, на котором гостей угощали элитным шампанским и чёрной икрой. Праздник был посвящён новоселью: два года назад телеведущая приобрела квартиру за 1,2 миллиарда рублей в историческом особняке в шаговой доступности от Красной площади.

