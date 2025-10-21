Виктория Боня раскрыла, почему решила судиться с невестой Лепса: дело не только в оскорблениях

Телеведущая и блогер Виктория Боня решила довести до конца громкий конфликт, разгоревшийся в Сети с 19-летней возлюбленной Григория Лепса — Авророй Кибой. После оскорбительных заявлений в свой адрес Боня подала на девушку в суд, обвинив её в клевете и распространении ложной информации. В интервью Super она объяснила своё решение.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

"Я подала в суд, так как считаю, что свобода слова не означает вседозволенность. Особенно это касается тех, кто ещё не понял, где проходит грань между мнением и клеветой", — заявила Виктория Боня.

Начало конфликта

Поводом для судебного разбирательства стали высказывания Кибы в соцсетях. Молодая избранница певца позволила себе обвинения в адрес Виктории, заявив, будто та занимается проституцией и берёт за свои "услуги" по три тысячи евро. Эти слова мгновенно разошлись по интернету и вызвали бурную реакцию. Боня, известная своей открытой позицией в публичных спорах, не стала отмалчиваться — она назвала подобные заявления оскорбительными и опасными, ведь они бьют по репутации и достоинству человека.

По словам телеведущей, такие нападки — не просто попытка привлечь внимание, а пример того, как в соцсетях утрачиваются нормы уважения и здравого смысла. Виктория подчеркнула, что её цель — не наказать обидчицу, а показать: клевета должна иметь последствия, даже если она звучит из уст неопытных и горячих молодых людей.

"Когда юная особа, выбравшая мужчину, который старше её почти на полвека, пытается публично оскорблять других женщин — это уже не смешно, это печально", — отметила Виктория Боня.

Суд как принцип

Боня объяснила, что дело для неё не в личных эмоциях и не в мести, а в желании отстоять право на защиту чести. Она уверена, что подобные ситуации должны становиться уроком: интернет не освобождает от ответственности за слова. По словам Виктории, она не ждёт ни извинений, ни компромиссов — её позиция основана на принципе, а не на личных обидах.

В шоу-бизнесе подобные скандалы не редкость, но большинство знаменитостей предпочитают не доводить до суда. Боня же, напротив, решила пойти официальным путём — её заявление уже подано, и юристы готовят все необходимые документы.

Виктория Боня — о границах

Для самой Виктории подобные конфликты не новы. Она давно выработала устойчивость к критике, но, по её словам, есть грань, за которую нельзя переступать. Её решение обратиться в суд стало, по сути, демонстрацией этой самой границы — между мнением и оскорблением, между свободой слова и разрушением репутации.

Боня считает, что публичные люди не обязаны терпеть ложь, прикрытую маской "личного мнения". И хотя она привыкла к сплетням вокруг своего имени, на этот раз решила действовать жёстко, чтобы защитить себя и показать пример другим.

Реакция публики

Новость о судебном иске мгновенно попала в топ обсуждений. Часть поклонников Бони выразила поддержку, отметив, что она поступила правильно, не оставив ситуацию без ответа. Некоторые, напротив, посчитали, что телеведущая могла бы просто проигнорировать выпад юной знаменитости.

Тем не менее большинство сошлись во мнении: подобные прецеденты могут стать сигналом для всех участников медиа-пространства — особенно молодых, стремящихся к славе через скандалы. Слова, сказанные в Сети, способны иметь последствия в реальной жизни, и этим уроком Боня явно решила поделиться.

Итог

Конфликт между Викторией Боней и Авророй Кибой вышел далеко за рамки личных обид — он стал отражением новой медиареальности, где границы между частным мнением и клеветой стираются всё чаще. Судебное обращение Бони, возможно, станет первым шагом к формированию более ответственного поведения в соцсетях, особенно среди тех, кто только начинает свой путь к известности.