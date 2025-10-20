Потратила финансы и время: чем Люсю Чеботину оскорбили слова Ильи Резника

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:32
Шоу-бизнес

Певица Люся Чеботина отреагировала на критику поэта-песенника Ильи Резника, который упрекнул её за слишком откровенный наряд на его концерте.

Певица Люся Чеботина
Фото: Личный аккаунт Люси Чеботиной в VK by Неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Люся Чеботина

По словам Резника, организаторы просили проконтролировать её костюм, но, видимо, на неё это не подействовало, и она вышла на сцену в чересчур откровенном наряде.

Чеботина призналась, что была удивлена такой оценкой и пояснила, что её участие в концерте было по личной просьбе Резника. Она отметила, что мероприятие перенесли с мая на октябрь, и её уверяли, что это важный концерт для поэта. Несмотря на то, что Люся находилась в другом городе, она специально прилетела на мероприятие.

"Я потратила деньги и время. Выкладывала по просьбе организаторов анонсы концерта, чтобы люди покупали билеты. И тут получаю такой фитбек с фактом, что я лишь разочаровала. Меня никто не просил переодеваться… Очень обидно вместо благодарности читать такие статьи", — цитирует слова звезды "СтарХит".

Певица подчеркнула, что никто не требовал от неё менять костюм, и дресс-код мероприятия ей не присылали. Она напомнила, что в этом же платье выступала на конкурсе "Новая Волна" у композитора Игоря Крутого с трансляцией на телеканале "Россия", и тогда ни у кого не возникло нареканий. Люся добавила, что ей обидно вместо благодарности получать подобные публикации и критические замечания.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
