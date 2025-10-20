Потратила финансы и время: чем Люсю Чеботину оскорбили слова Ильи Резника

Певица Люся Чеботина отреагировала на критику поэта-песенника Ильи Резника, который упрекнул её за слишком откровенный наряд на его концерте.

Певица Люся Чеботина

По словам Резника, организаторы просили проконтролировать её костюм, но, видимо, на неё это не подействовало, и она вышла на сцену в чересчур откровенном наряде.

Чеботина призналась, что была удивлена такой оценкой и пояснила, что её участие в концерте было по личной просьбе Резника. Она отметила, что мероприятие перенесли с мая на октябрь, и её уверяли, что это важный концерт для поэта. Несмотря на то, что Люся находилась в другом городе, она специально прилетела на мероприятие.

"Я потратила деньги и время. Выкладывала по просьбе организаторов анонсы концерта, чтобы люди покупали билеты. И тут получаю такой фитбек с фактом, что я лишь разочаровала. Меня никто не просил переодеваться… Очень обидно вместо благодарности читать такие статьи", — цитирует слова звезды "СтарХит".

Певица подчеркнула, что никто не требовал от неё менять костюм, и дресс-код мероприятия ей не присылали. Она напомнила, что в этом же платье выступала на конкурсе "Новая Волна" у композитора Игоря Крутого с трансляцией на телеканале "Россия", и тогда ни у кого не возникло нареканий. Люся добавила, что ей обидно вместо благодарности получать подобные публикации и критические замечания.