Слава призналась, что осталась без клипа: кто сорвал долгожданный проект певицы

Шоу-бизнес

Певица Слава рассказала в соцсетях, что продюсерский центр Михаила Гуцериева не выполнил свои обещания и клипа на песню "В сердце бьёт молния" не будет. Исполнительница призналась, что поклонники ждали премьеру, но съёмки так и не состоялись — по её словам, продюсерский центр не выделил обещанные средства и не оказал помощи.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слава

"Клипа не будет, поскольку продюсерский центр имени Гуцериева меня просто с ним кинул", — заявила певица Слава.

По словам артистки, переговоры с представителями центра шли полтора года. За это время ей не раз обещали режиссёров и сценарии, но в итоге ничего не было реализовано. При этом Слава выразила надежду, что Михаил Гуцериев лично узнает о случившемся.

"Своими средствами я сейчас не располагаю. А то, что получилось, получилось плохо. Плохой продукт я не буду выдавать на публику", — добавила артистка.

Певица призналась, что ситуация для неё болезненна, и подчеркнула: сотрудничество с этой компанией она прекращает. Ранее Гуцериев писал песни для многих звёзд российской эстрады — среди них Михаил Шуфутинский, Ани Лорак, Стас Михайлов и Дима Билан.

Поклонники Славы в комментариях выразили поддержку артистке и пожелали ей не опускать руки. Многие отметили, что Слава всегда отличалась прямотой и открытостью, а её голос и энергия остаются визитной карточкой на российской сцене.