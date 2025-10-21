Что произошло на юбилее Михалкова? Садальский рассказал забавную историю о Юрие Башмете и Путине

Актёр Станислав Садальский рассказал, как дирижёр Юрий Башмет отличился перед президентом РФ Владимиром Путиным на юбилее режиссёра Никиты Михалкова.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" вспоминал один из юбилеев Михалкова, когда в доме кинодеятеля собрались многочисленные гости, журналисты и коллеги. На праздник лично прибыл Владимир Путин, чтобы поздравить именинника. Российский лидер произнёс короткую речь, поднял бокал с режиссёром и обменялся парой фраз с прессой.
В этот момент к президенту уверенной, но слегка нетвёрдой походкой подошёл дирижёр Юрий Башмет, который уже был заметно под градусом. Держась за бокал вина, он предложил сделать совместный тост с главой государства. Садальский отметил, что в тот момент Башмет потерял равновесие и случайно вылил содержимое бокала прямо на белую рубашку президента.
В комнате повисла тишина. Путин внимательно осмотрел испачканную рубашку, цокнул языком и, глядя на Башмета, произнёс, сдержанно, но с характерной иронией: "Виртуоз".
После инцидента Михалков бросился искать чистую рубашку для президента, однако Путин от подаренной одежды отказался и вскоре покинул праздник, оставшись в слегка испачканной рубашке.
