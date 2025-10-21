Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься

3:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пока в жизни Джигана и Оксаны Самойловой происходит череда непростых событий, рэпер старается даже на расстоянии быть рядом с женщиной, с которой он провёл долгие годы. После громкого заявления о разводе модель столкнулась с новой проблемой: мошенники взломали её страницу в соцсетях и начали публиковать от её имени фальшивые посты.

Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джиган и Оксана Самойлова

Взлом после расставания

Новость о потере доступа к личному профилю Оксана опубликовала несколько дней назад. По словам блогера, неприятная история случилась вскоре после того, как она подтвердила слухи о расставании с Джиганом.

Женщина предупредила подписчиков, чтобы они не реагировали на подозрительные сообщения и не доверяли тому, что публикуется от её имени. Пока вернуть доступ к странице ей не удалось — мошенники продолжают использовать популярный аккаунт, вероятно, ради обмана подписчиков и сбора денег.

Реакция Джигана

Рэпер не остался в стороне, хотя сейчас находится в Израиле. Он публично поддержал супругу, подчеркнув, что происходящее — дело рук мошенников.

"Аккаунт Оксаны взломали мошенники, которые разводят людей на деньги!" — написал в своём блоге Джиган.

Эти слова стали первой реакцией артиста на ситуацию. Несмотря на то что пара уже не вместе, Джиган старается оставаться на связи и следит за тем, как развиваются события. По данным окружения, певец переживает за Оксану и надеется, что её профиль удастся восстановить.

Что известно о разводе

История пары длится более десяти лет: Джиган и Самойлова считались одной из самых ярких и стабильных семей российского шоу-бизнеса. Кроме того, у них четверо детей.

Первые слухи о кризисе в отношениях появились ещё весной. Тогда поклонники заметили, что супруги перестали публиковать совместные фото, а позже Оксана перестала носить кольцо. Официальное заявление о разводе стало лишь подтверждением догадок фанатов.

Поддержка фанатов и коллег

Несмотря на личные трудности, Оксана получает огромную поддержку. Под её публикациями тысячи комментариев с пожеланиями сил и терпения. Некоторые подписчики признаются, что история семьи вдохновляла их долгие годы.

Поклонники артиста также выражают понимание — многие уверены, что, несмотря на расставание, Джиган и Самойлова сохранят уважительные отношения ради детей.

Итоги

Ситуация со взломом страницы Самойловой показала, насколько уязвимыми остаются даже самые популярные аккаунты. В эпоху, когда социальные сети стали площадкой для общения, бизнеса и личных историй, потеря контроля над профилем может обернуться не только моральными, но и финансовыми проблемами.

Джиган, находясь далеко от Москвы, дал понять: для него семья остаётся ценностью, он готов поддерживать Оксану, несмотря на все обстоятельства.