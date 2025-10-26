Сочувствую всем: певица Жасмин рассказала, почему ей тяжело живётся с мужем Девой

Певица Жасмин наглядно показала, какого это жить под одной крышей с мужчиной, который родился под знаком Девы.

Звезда опубликовала в социальных сетях видео, на котором она готовится к чаепитию. Она достала чашку, однако, как только отвернулась, посуда исчезла со стола. Так произошло и с тарелкой и пирогом. Дело в том, что супруг артистки немедленно убирает всё, что, по его мнению, лежит не на своём месте.

"Сочувствую всем, кто живёт с Девами. Но мы всё равно вас любим и ни о чём не жалеем", — объяснила знаменитость под видео.

Жасмин замужем за молдавским политиком, бизнесменом и миллионером Иланом Шором. В браке у них родились двое детей — 13-летняя Маргарита и 9-летний Мирон.

Согласно отдельным астрологическим трактовкам, представителей знака Дева нередко называют сложными и трудными в повседневном общении. Это мнение связано с рядом характерных особенностей, которые проявляются у них в быту и межличностных отношениях.

Девы обладают исключительным вниманием к деталям и замечают малейшие недостатки даже там, где другие видят идеальный порядок. Для них важно, чтобы всё находилось на своём месте, а каждая вещь выполняла строго определённую функцию. Например, представитель этого знака может быть уверен, что существует лишь один правильный способ расставить посуду в сушилке или разложить одежду в шкафу, поэтому будет раздражаться, если кто-то делает иначе.

Также Девы редко оставляют без внимания чужие ошибки, недочёты или небрежность. Они сразу указывают на промахи, даже если окружающим это кажется излишним. При этом сами представители знака искренне убеждены, что их замечания направлены исключительно во благо — чтобы помочь другим стать лучше и сделать окружающий мир более совершенным.

Несмотря на собственную требовательность к окружающим, Девы крайне болезненно реагируют на замечания в свой адрес. Попытки указать им на ошибки или напомнить о промахах могут вызвать у них сильное внутреннее напряжение, чувство обиды или даже привести к депрессивному состоянию.

Девы такжепредпочитают стабильность, порядок и привычный ритм жизни. Они чувствуют себя уверенно, когда всё под контролем и не происходит неожиданных изменений. Новизна, спонтанность и риск вызывают у них дискомфорт. Именно поэтому Девы нередко выбирают спокойный, пусть и монотонный, но предсказуемый образ жизни, в котором нет места хаосу и неопределённости.

Таким образом, несмотря на все положительные качества — трудолюбие, ответственность и рациональность, в быту Девы могут казаться окружающим слишком строгими, требовательными и упрямыми, что порой делает совместную жизнь с ними настоящим испытанием.