Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лекарство, ставшее мечтой миллионов: как инъекции для диабетиков изменили индустрию похудения
Машина стоит, а деньги текут: привычки водителей, превращающие механику в хлам
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Рыба, что лечит разум: Омега-3 признаны природным оружием против воспаления и стресса
Стояла, ждала, а теперь мстит: чем грозит долгая спячка автомобиля
Торговый бум России: экспорт вырос на 18% — кто в списке главных партнёров
Ваш холодильник болен — и заражает продукты: вот как остановить эпидемию на кухне
Деньги на отпуск тают быстрее, чем мороженое: как рассчитать бюджет, чтобы не остаться ни с чем
Худеющие в восторге: яблочный пирог без сахара — это реально, а, главное, вкусно

Сочувствую всем: певица Жасмин рассказала, почему ей тяжело живётся с мужем Девой

3:10
Шоу-бизнес

Певица Жасмин наглядно показала, какого это жить под одной крышей с мужчиной, который родился под знаком Девы.

Певица Жасмин с семьёй
Фото: ВК-аккаунт певицы Жасмин by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Жасмин с семьёй

Звезда опубликовала в социальных сетях видео, на котором она готовится к чаепитию. Она достала чашку, однако, как только отвернулась, посуда исчезла со стола. Так произошло и с тарелкой и пирогом. Дело в том, что супруг артистки немедленно убирает всё, что, по его мнению, лежит не на своём месте.

"Сочувствую всем, кто живёт с Девами. Но мы всё равно вас любим и ни о чём не жалеем", — объяснила знаменитость под видео.

Жасмин замужем за молдавским политиком, бизнесменом и миллионером Иланом Шором. В браке у них родились двое детей — 13-летняя Маргарита и 9-летний Мирон.

Согласно отдельным астрологическим трактовкам, представителей знака Дева нередко называют сложными и трудными в повседневном общении. Это мнение связано с рядом характерных особенностей, которые проявляются у них в быту и межличностных отношениях.

Девы обладают исключительным вниманием к деталям и замечают малейшие недостатки даже там, где другие видят идеальный порядок. Для них важно, чтобы всё находилось на своём месте, а каждая вещь выполняла строго определённую функцию. Например, представитель этого знака может быть уверен, что существует лишь один правильный способ расставить посуду в сушилке или разложить одежду в шкафу, поэтому будет раздражаться, если кто-то делает иначе.

Также Девы редко оставляют без внимания чужие ошибки, недочёты или небрежность. Они сразу указывают на промахи, даже если окружающим это кажется излишним. При этом сами представители знака искренне убеждены, что их замечания направлены исключительно во благо — чтобы помочь другим стать лучше и сделать окружающий мир более совершенным.

Несмотря на собственную требовательность к окружающим, Девы крайне болезненно реагируют на замечания в свой адрес. Попытки указать им на ошибки или напомнить о промахах могут вызвать у них сильное внутреннее напряжение, чувство обиды или даже привести к депрессивному состоянию.

Девы такжепредпочитают стабильность, порядок и привычный ритм жизни. Они чувствуют себя уверенно, когда всё под контролем и не происходит неожиданных изменений. Новизна, спонтанность и риск вызывают у них дискомфорт. Именно поэтому Девы нередко выбирают спокойный, пусть и монотонный, но предсказуемый образ жизни, в котором нет места хаосу и неопределённости.

Таким образом, несмотря на все положительные качества — трудолюбие, ответственность и рациональность, в быту Девы могут казаться окружающим слишком строгими, требовательными и упрямыми, что порой делает совместную жизнь с ними настоящим испытанием.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Деньги
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Наука и техника
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Популярное
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.

Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
НАТО идёт ва-банк: план Европы изменит ход войны на Украине
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Последние материалы
Торговый бум России: экспорт вырос на 18% — кто в списке главных партнёров
Ваш холодильник болен — и заражает продукты: вот как остановить эпидемию на кухне
Деньги на отпуск тают быстрее, чем мороженое: как рассчитать бюджет, чтобы не остаться ни с чем
Худеющие в восторге: яблочный пирог без сахара — это реально, а, главное, вкусно
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Миф или симбиоз: действительно ли птицы залетают в пасть к крокодилам ради обеда
Фантомная боль исчезает: новая технология восстанавливает нервы без хирургии и осложнений
Сочувствую всем: певица Жасмин рассказала, почему ей тяжело живётся с мужем Девой
Учёные в тревоге: самый большой вулкан Ирана ожил после тысячелетий молчания
Старым авто — новая жизнь: секрет моторных масел, которые возвращают двигателю силу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.