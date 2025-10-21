С целлюлитом и другими несовершенствами: Дана Борисова показала честные фото к купальнике

Телеведущая и звезда реалити-шоу Дана Борисова вновь оказалась в центре внимания, на этот раз — из-за откровенных кадров с отдыха.

49-летняя знаменитость наслаждается отпуском в Египте, где, по словам журналистов, решила не скрывать свою естественную внешность.

Издание "СтарХит" получило эксклюзивные фотографии Борисовой в белом купальнике. На снимках без ретуши отчетливо видны особенности фигуры телеведущей — в том числе целлюлит и слегка округлившийся живот. В разговоре с журналистами Борисова откровенно призналась, что недавно снова немного прибавила в весе, несмотря на предыдущие попытки вернуть форму.

По словам звезды, раньше она прибегала к современному способу похудения.

"Я худела на оземпике — скинула девять кг в своё время. Но через полгода всё вернулось", — рассказывала Дана.

Сейчас, как утверждает телеведущая, она чувствует себя комфортно и решила позволить себе полноценный отдых без строгих ограничений.

Дана отметила, что на курорте полностью расслабилась и не придерживается диет.

"Я сейчас себя не ограничиваю ни в чем, должна признаться. И это по мне видно. Здесь на отдыхе без проблем могу сходить поздно на ужин, покушать рис. Ни в чем себе не отказываю. Единственное, это неграмотно, конечно, но я не завтракаю — не могу себя заставить уже много лет", — добавила Борисова.

Отдыхать на Красном море звезда отправилась одна — компанию ей составляет лишь любимая собака. Отношения с 18-летней дочерью Полиной у ведущей в последнее время обострились: некогда близкие мама и дочь теперь почти не общаются. Причиной конфликта стал роман девушки с 35-летним Артуром Якобсоном, продюсером Дмитрия Диброва.

Телеведущая категорически не одобряет этот союз.

"Мне этот Артур, если честно, не нравится. Потому что… Скажу так: у него сексуальный интерес одновременно и ко мне, и к Полине, он не соблюдает сексуальных границ", — говорила телеведущая.

По мнению Даны, роман дочери с Якобсоном — всего лишь пиар-ход и попытка вызвать у нее раздражение. Она утверждает, что у Полины есть симпатия к другому молодому человеку.

Сейчас Полина ведёт собственный блог, работает корреспондентом и предпочитает не обсуждать личную жизнь.

"Мы с мамой, к сожалению, не общаемся. Она сейчас отдыхает в Египте, поэтому я периодически заезжаю в нашу квартиру к бабушке", — рассказывала девушка.

Ранее Борисова заявила о пассивном сексуальном насилии со стороны новоиспечённого супруга.