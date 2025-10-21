Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда каблук становится искусством: как носить самый обсуждаемый тренд 2025 года
Не всё так радужно в Telegram: чьи доходы растут, а чьи — тают на глазах
Накипь исчезает, а чайник как новый: секреты, которые вам точно подойдут
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Сан-Франциско живёт на отсчёте: под городом просыпается то, что спало сто лет
Живая версия Росомахи ломает себя, чтобы выжить: загадочная амфибия с когтями из собственных костей
Казался просто поролоновым роликом, а оказался личным физиотерапевтом — вот как он творит чудеса с мышцами
Молчаливые актёры драмы: 7 пород собак, у которых взгляд сильнее слов
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад

С целлюлитом и другими несовершенствами: Дана Борисова показала честные фото к купальнике

2:51
Шоу-бизнес

Телеведущая и звезда реалити-шоу Дана Борисова вновь оказалась в центре внимания, на этот раз — из-за откровенных кадров с отдыха.

Телеведущая Дана Борисова
Фото: Инстаграм Даны Борисовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Дана Борисова

49-летняя знаменитость наслаждается отпуском в Египте, где, по словам журналистов, решила не скрывать свою естественную внешность.

Издание "СтарХит" получило эксклюзивные фотографии Борисовой в белом купальнике. На снимках без ретуши отчетливо видны особенности фигуры телеведущей — в том числе целлюлит и слегка округлившийся живот. В разговоре с журналистами Борисова откровенно призналась, что недавно снова немного прибавила в весе, несмотря на предыдущие попытки вернуть форму.

По словам звезды, раньше она прибегала к современному способу похудения.

"Я худела на оземпике — скинула девять кг в своё время. Но через полгода всё вернулось", — рассказывала Дана.

Сейчас, как утверждает телеведущая, она чувствует себя комфортно и решила позволить себе полноценный отдых без строгих ограничений.

Дана отметила, что на курорте полностью расслабилась и не придерживается диет.

"Я сейчас себя не ограничиваю ни в чем, должна признаться. И это по мне видно. Здесь на отдыхе без проблем могу сходить поздно на ужин, покушать рис. Ни в чем себе не отказываю. Единственное, это неграмотно, конечно, но я не завтракаю — не могу себя заставить уже много лет", — добавила Борисова.

Отдыхать на Красном море звезда отправилась одна — компанию ей составляет лишь любимая собака. Отношения с 18-летней дочерью Полиной у ведущей в последнее время обострились: некогда близкие мама и дочь теперь почти не общаются. Причиной конфликта стал роман девушки с 35-летним Артуром Якобсоном, продюсером Дмитрия Диброва.

Телеведущая категорически не одобряет этот союз. 

"Мне этот Артур, если честно, не нравится. Потому что… Скажу так: у него сексуальный интерес одновременно и ко мне, и к Полине, он не соблюдает сексуальных границ", — говорила телеведущая.

По мнению Даны, роман дочери с Якобсоном — всего лишь пиар-ход и попытка вызвать у нее раздражение. Она утверждает, что у Полины есть симпатия к другому молодому человеку.

Сейчас Полина ведёт собственный блог, работает корреспондентом и предпочитает не обсуждать личную жизнь.

"Мы с мамой, к сожалению, не общаемся. Она сейчас отдыхает в Египте, поэтому я периодически заезжаю в нашу квартиру к бабушке", — рассказывала девушка.

Ранее Борисова заявила о пассивном сексуальном насилии со стороны новоиспечённого супруга.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Недвижимость
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Россия раскрыла главное преимущество Су-57: теперь истребитель опаснее, чем когда-либо
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Последние материалы
Обувь, которая выдержит всё: как выбрать идеальную пару для гор, леса и города
Одна куртка на все случаи жизни: осенний хит, который не выходит из моды десятилетиями
Тревожный звонок? Поставки смартфонов из Китая в Россию рухнули
Детали закончились — моторы молчат: автозаводы Европы на грани остановки
Китайские учёные наткнулись на немыслимое на глубине 10 километров: жизнь, о которой никто не знал
Мозг тренируется не хуже мышц: эта простая тренировка запускает неожиданный эффект
Хозяйки тратят несколько часов на борщ, не зная об этой 20-минутной альтернативе
Весной они оживут, если вы сделаете одну вещь в ноябре — совет для тех, кто любит экзотику
Сердце под маской усталости: как женщины переносят инфаркт и не понимают этого
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.