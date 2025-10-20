Шокирующие цифры алиментов: сколько Бритни Спирс платила своему экс-супругу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бывший муж певицы Бритни Спирс рассказал, сколько певица платила ему после развода

Певица Бритни Спирс с бывшим мужем
Фото: Фан-аккаунт Бритни Спирс ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Бритни Спирс с бывшим мужем

Экс-супруг 43-летней поп-звезды, хореограф Кевин Федерлайн, который недавно выпустил скандальные мемуары, раскрыл в них детали алиментов, которые получал после развода.

По его словам, суд назначил Кевину выплату в размере 20 тысяч долларов ежемесячно на двоих детей. Помимо этого, он ещё в течение половины срока их трёхлетнего брака получал по 20 тысяч долларов в месяц в качестве компенсации, то есть на протяжении полутора лет. После развода опеку над детьми передали Кевину, так как Бритни была признана недееспособной.

Федерлайн отметил, что этих средств хватало ненадолго.

"Почти все деньги ушли на аренду, транспорт, безопасность, уход за детьми и другие траты, которые необходимы для двух детей", — объяснил танцор.

Он добавил, что подписал с Бритни "довольно стандартный" брачный контракт, хотя тогда считал его ненужным. Себя Кевин охарактеризовал как трудолюбивого человека.

"Я пахал и вкладывался. И не был бездельником, который просто ждал денег", — заявил Кевин.

Ранее Федерлайн в своих мемуарах рассказал, что Бритни нередко заходила в комнату к сыновьям с ножом, пока они спали, а потом просто уходила, не объясняясь. Он признался, что боялся за безопасность детей, но сам против Спирс никогда не выступал.

Сама певица позже прокомментировала высказывания бывшего мужа, заявив, что всё, что он написал, — ложь. По её мнению, Федерлайн пытается заработать на её имени, причиняя ей страдания.

В сети мемуары Кевина восприняли прохладно — поклонники Бритни посчитали, что он пытается извлечь выгоду из её популярности.

Напомним, что Кевин Федерлайн и Бритни Спирс поженились в 2004 году, а уже через три года развелись. В браке у них родились двое сыновей: Шон Престон и Джейден Джеймс. В 2008 году после нервного срыва Бритни была помещена под опеку, и долгие годы её жизнь контролировал отец, Джейми Спирс. Лишь в 2021 году певица смогла освободиться от опеки.

После выхода из-под опеки Бритни начала публиковать необычные видео и танцевальные ролики, в том числе с ножами, что вызвало беспокойство у поклонников за её психическое здоровье. Певица утверждает, что с ней всё в порядке.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
