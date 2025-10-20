Дерзкое преступление в Лувре: какую ошибку Садальский нашёл в новости о похищении ценностей

Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский высмеял журналистов, допустивших оплошность в новости о преступлении в главном музее Франции.

Фото: Телеграм-канал Станислава Садальского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Станислав Садальский

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" выразил возмущение по поводу освещения в прессе громкого происшествия в Париже. Он отметил, что журналистам давно пора научиться верно использовать слова и различать понятия. По словам артиста, во многих новостях ошибочно пишут об "ограблении" в Лувре, хотя в действительности там произошла кража.

Садальский напомнил, что в толковом словаре чётко указано различие между этими терминами: кража — это тайное хищение, а грабёж совершается открыто, в присутствии свидетелей, зачастую с применением насилия. В случае с Лувром, подчеркнул он, всё произошло скрытно: за семь минут злоумышленники вынесли драгоценности Наполеона Бонапарта и Жозефины, и никто ничего не заметил. При этом, как уточнил актёр, преступники даже потеряли по пути корону, хотя некоторые СМИ, по его словам, "смешно утверждают, что они её выбросили".

Кроме того, Садальский добавил, что никогда не соглашался с популярной фразой о том, что Париж — это "город, который никогда не спит". По его мнению, столица Франции вполне себе отдыхает и "даже храпит". В отличие от Москвы, где жизнь, как отметил актёр, бурлит круглые сутки, в Париже к пяти утра делать совершенно нечего — если только не работать дворником.

Напомним, 19 октября мир потрясла новость о том, что неизвестные ограбили французский художественный музей Лувр в Париже. Как сообщает CNN, преступники похитили оттуда ценные экспонаты из коллекции Наполеона.