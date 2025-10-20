Скандалы отлетают от него, как шелуха: почему Лепсу прощают то, за что других осуждают

После недавнего концерта во Владивостоке имя певца Григория Лепса вновь оказалось в заголовках новостей. Артист, собравший полный зал, неожиданно вызвал бурное обсуждение — зрители заподозрили, что певец вышел на сцену в нетрезвом состоянии. В соцсетях появилось множество роликов, где исполнитель, по словам очевидцев, вёл себя не совсем привычно: сбивался, шутил не к месту и позволял себе нецензурные выражения. Несмотря на волну критики, концерт закончился овациями, а поклонники вновь разделились на два лагеря.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

Что произошло во Владивостоке

Публика, пришедшая на долгожданное выступление, ожидала классического концерта с хрипловатым голосом и узнаваемыми хитами. Однако часть зрителей осталась в недоумении. По их словам, концерт скорее напоминал караоке-вечер: артист часто отдавал микрофон залу, забывал слова и импровизировал, уходя от оригинальных мелодий.

Тем не менее у многих поклонников сложилось противоположное впечатление — публика активно подхватывала каждую строчку, а сам Лепс улыбался, благодарил зрителей и явно чувствовал себя в своей стихии. В зале царила атмосфера живого общения, хотя не все были готовы к подобному формату шоу.

Реакция публики и соцсетей

Видео с выступления быстро разошлись по Telegram-каналам и социальным сетям. В комментариях звучали диаметрально противоположные мнения: одни говорили о "позоре" и "падении профессионализма", другие — о "честном, живом артисте, который остаётся самим собой".

Некоторые пользователи отмечали, что именно в такой естественности и кроется обаяние Лепса. Его песни, исполненные с эмоцией, часто звучат искреннее любых студийных записей. Другие же настаивали, что артист должен держать уровень и уважать зрителя, купившего билет на полноценный концерт.

Мнение эксперта: прощают ли Лепсу слабости

"Действительно, Лепс регулярно попадает в нетрезвые истории, это уже не новость. Я считаю, что главный регулятор — сами зрители, которые голосуют рублём. К Григорию есть интерес, его творчество любят, он является кумиром поколений, поэтому ему многое прощается. Его боготворят. Лепс показывает не только творческую жизнь, но и личную с определёнными слабостями", — отметил продюсер Павел Рудченко в беседе с сайтом "Страсти".

По мнению специалиста, феномен Лепса заключается в его способности оставаться близким народу. Даже его несовершенства — часть имиджа. В эпоху, когда артисты тщательно выстраивают свой образ, Григорий, напротив, демонстрирует открытость и человеческие черты. Для многих поклонников это ценно.

"Его карьера находится на пике, подобные скандалы от него отлетают, как шелуха, они не влияют на его репутацию", — добавил Рудченко.

Почему публика так лояльна

Уже не первый год имя Лепса ассоциируется не только с песнями, но и с эксцентричным поведением. Несмотря на это, билеты на его концерты раскупаются заранее, а гастрольный график расписан на месяцы вперёд.

Психологи объясняют этот феномен эффектом "народного кумира". Для многих людей Лепс — олицетворение искреннего артиста, который живёт эмоциями, а не расчётом. Его образ — смесь уязвимости, брутальности и жизненного опыта. Он не скрывает своих слабостей и тем самым вызывает доверие.

Как подобные ситуации влияют на индустрию

Музыкальный рынок давно адаптировался к тому, что скандалы — не всегда разрушительны. В эпоху социальных сетей любой инцидент может стать вирусным, а значит, привлечь дополнительное внимание.

Продюсеры признают, что харизма и узнаваемость порой важнее безупречной репутации. Если артист способен вызывать эмоции и собирать залы, публика готова многое простить. Впрочем, не стоит забывать: такая стратегия работает не для всех. Новички сцены, повторив поведение мэтра, рискуют мгновенно потерять доверие.