Новый скандал с молодой невестой Лепса: почему Виктория Боня подала в суд на Аврору Кибу

Блогер и модель Виктория Боня направила судебный иск против невесты певца Григория Лепса Авроры Кибы из-за обвинений в проституции.

Конфликт между звёздами разгорелся после участия Бони в интернет-шоу "Злые языки". Экс-участница "Дома-2" заявила, что Киба решилась на роман с народным артистом России, который старше её на 44 года, якобы из-за финансовых трудностей.

Девушка не оставила это без ответа и обвинила Викторию в оказании пикантных услуг, утверждая, что стоимость работы теледивы составляет около трёх тысяч евро, что по нынешнему курсу составляет почти 300 тысяч рублей.

Оскорблённая Боня решила обратиться в суд, чтобы добиться от Авроры публичных извинений.

Стоит отметить, что Лепс познакомил публику с Кибой, когда ей исполнилось 18 лет. Союз сразу вызвал широкий резонанс из-за большой разницы в возрасте. В Сети ходили слухи, что певец просто помогает девушке продвинуться в светском обществе. Сама Киба не раз подчёркивала, что выросла в обеспеченной семье и не нуждается в продвижении — её родители являются успешными бизнесменами и владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.

Однако, по словам Виктории, обеспеченная жизнь Авроры закончилась со смертью её отца, оставившего семью с крупными долгами. Между тем, сама Киба напомнила о давнем конфликте между Боней и её семьёй.

"Когда моя мама вышла замуж за моего папу, папа запретил ей общаться с Викторией Боней, поэтому, наверное, она обиделась… Никаких долгов никогда у нас не было. Это правда смешно", — заявила девушка.

Ранее Виктория Боня уже становилась участницей скандалов, связанных с обвинениями в эскорте. В прошлом году она распространяла слухи о якобы интимной работе певицы Веры Брежневой, называя стоимость услуг артистки. Она подчёркивала, что экс-супруга певца и композитора Константина Меладзе работает исключительно по желанию.