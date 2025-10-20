Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытый продукт заиграет новыми красками: гречка преобразится
В Иркутске прошёл Отчётный круг одноименного казачьего войска
Искренность или боль? Кристина Асмус раскрыла правду о детстве в честь Дня отца
Не тратьте парфюм зря: вот где духи не должны быть никогда — и почему это важно
Мульчирование осенью: неожиданный способ, который защитит ваш сад от зимнего холода
Тюменские отели под ударом: новый налог грозит обнулить прибыль и разорить малый бизнес
Подъём без гор и ступеней: тренажёр, который сжигает калории быстрее, чем беговая дорожка
Чем меньше стоишь, тем быстрее греешь: три приёма, о которых забывают даже профи
Сода — смертельный тренд? Врачи бьют тревогу из-за чудо-напитка для снижения кислотности

Новый скандал с молодой невестой Лепса: почему Виктория Боня подала в суд на Аврору Кибу

2:13
Шоу-бизнес

Блогер и модель Виктория Боня направила судебный иск против невесты певца Григория Лепса Авроры Кибы из-за обвинений в проституции.

Модель Виктория Боня
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Виктория Боня

Конфликт между звёздами разгорелся после участия Бони в интернет-шоу "Злые языки". Экс-участница "Дома-2" заявила, что Киба решилась на роман с народным артистом России, который старше её на 44 года, якобы из-за финансовых трудностей.

Девушка не оставила это без ответа и обвинила Викторию в оказании пикантных услуг, утверждая, что стоимость работы теледивы составляет около трёх тысяч евро, что по нынешнему курсу составляет почти 300 тысяч рублей.

Оскорблённая Боня решила обратиться в суд, чтобы добиться от Авроры публичных извинений.

Стоит отметить, что Лепс познакомил публику с Кибой, когда ей исполнилось 18 лет. Союз сразу вызвал широкий резонанс из-за большой разницы в возрасте. В Сети ходили слухи, что певец просто помогает девушке продвинуться в светском обществе. Сама Киба не раз подчёркивала, что выросла в обеспеченной семье и не нуждается в продвижении — её родители являются успешными бизнесменами и владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.

Однако, по словам Виктории, обеспеченная жизнь Авроры закончилась со смертью её отца, оставившего семью с крупными долгами. Между тем, сама Киба напомнила о давнем конфликте между Боней и её семьёй.

"Когда моя мама вышла замуж за моего папу, папа запретил ей общаться с Викторией Боней, поэтому, наверное, она обиделась… Никаких долгов никогда у нас не было. Это правда смешно", — заявила девушка.

Ранее Виктория Боня уже становилась участницей скандалов, связанных с обвинениями в эскорте. В прошлом году она распространяла слухи о якобы интимной работе певицы Веры Брежневой, называя стоимость услуг артистки. Она подчёркивала, что экс-супруга певца и композитора Константина Меладзе работает исключительно по желанию.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Домашние животные
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Еда и рецепты
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Забытый продукт заиграет новыми красками: гречка преобразится
В Иркутске прошёл Отчётный круг одноименного казачьего войска
Искренность или боль? Кристина Асмус раскрыла правду о детстве в честь Дня отца
Новый скандал с молодой невестой Лепса: почему Виктория Боня подала в суд на Аврору Кибу
Не тратьте парфюм зря: вот где духи не должны быть никогда — и почему это важно
Мульчирование осенью: неожиданный способ, который защитит ваш сад от зимнего холода
Тюменские отели под ударом: новый налог грозит обнулить прибыль и разорить малый бизнес
Подъём без гор и ступеней: тренажёр, который сжигает калории быстрее, чем беговая дорожка
Чем меньше стоишь, тем быстрее греешь: три приёма, о которых забывают даже профи
Сода — смертельный тренд? Врачи бьют тревогу из-за чудо-напитка для снижения кислотности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.