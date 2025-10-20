Смерть была рядом — вмешались вовремя: раскрыты шокирующие подробности покушения на Симоньян

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:41
Шоу-бизнес

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила, что следствие по делу о покушении на её жизнь подошло к концу. Для неё это история, в которой наряду со страхом и болью есть место благодарности тем, кто успел сработать вовремя.

Маргарита Симоньян
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России / ТАСС (Валерий Шарифулин), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маргарита Симоньян

"СК завершил расследование дела о подготовке моего убийства. От всей души благодарю тех, кто вовремя это предотвратил. Низкий поклон нашим правоохранителям за их работу", — заявила Симоньян.

Опасная профессия

В своём Telegram-канале журналистка не стала вдаваться в детали, но её слова прозвучали как признание тем, кто годами охраняет спокойствие людей, чья работа и убеждения делают их мишенями.

Следователи установили: группа участников запрещённой террористической организации планировала нападение на Симоньян. Их мотив оказался банально циничным — обещанные 50 тысяч долларов. Ради этих денег они собирали данные о её передвижениях, искали способы подобраться ближе, получали от неизвестных оружие и боеприпасы. Однако вовремя вмешались сотрудники ФСБ. Несколько дней напряжённой работы — и злоумышленников задержали. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста.

Угроза, ставшая привычной

Эта история могла закончиться трагедией, но стала ещё одним напоминанием о том, что в России журналистика, особенно политическая, всё ещё сопряжена с рисками. Для тех, кто работает на передовой информационных событий, угроза нередко становится частью повседневности.

Подобные случаи не впервые тревожат общественность. Ещё в 2023 году сотрудники ФСБ предотвратили сразу два покушения — на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. Тогда злоумышленники изучали маршруты, наблюдали за местами работы журналисток. При задержании у них нашли оружие, наручники и другие предметы, явно предназначенные для нападения. В итоге благодаря оперативности спецслужб планы преступников так и остались на бумаге.

Жизнь под прицелом внимания

Симоньян не раз говорила, что осознаёт риски своей профессии. Её жизнь, как и жизнь многих публичных фигур, давно перестала быть закрытой: каждое слово, каждая позиция может вызвать волну реакции — от поддержки до откровенной агрессии. Тем не менее она продолжает делать то, что считает своим долгом, — говорить и писать.

Истории о покушениях, к счастью, редко заканчиваются трагедией, но каждая из них оставляет след. После таких событий люди по-другому смотрят на простые вещи — дорогу домой, звонок с незнакомого номера, случайный взгляд в толпе. Возможно, именно поэтому слова Симоньян о благодарности прозвучали так искренне.

Работа тех, кого не видно

За всем этим — труд тех, кто остаётся в тени. Оперативники, аналитики, следователи — сотни людей, без которых ни одна громкая история не получила бы счастливого финала. Их работа редко становится предметом публичных благодарностей, но именно благодаря им подобные дела завершаются не некрологами, а сообщениями о предотвращённых трагедиях.

Для Маргариты Симоньян этот эпизод стал напоминанием о том, что жизнь — вещь хрупкая и непредсказуемая. И, возможно, именно в такие моменты люди начинают по-настоящему ценить тех, кто рядом.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
