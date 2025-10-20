Забудьте о фразах, что всё будет хорошо: Симоньян делится своим опытом борьбы с онкологией

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала о начале химиотерапии и попросила не писать пустых ободрений. 

Маргарита Симоньян 05 (29-11-2017)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Маргарита Симоньян 05 (29-11-2017)

Глава RT призвала не присылать ей стандартные фразы с утешением: "Всё будет хорошо", так как она во всём полагается на волю Господа.

В начале сентября она перенесла операцию по удалению груди, а теперь ей предстоит пройти курс химиотерапии. Публицист попросила подписчиков молиться за неё, но при этом подчеркнула, что готова ко всему, что угодно.

"Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо. Спасибо всем, кто молится и желает добра", — написала Симоньян в социальных сетях.

Она вспомнила, что на неё очень тяжело действовали фразы от людей с обещанием благополучного исхода.

"Когда болел Тигран (Кеосаян, режиссёр, муж журналистки — прим. ред.), мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце", — объяснила Маргарита.

Журналистка рассказала, что полностью принимает волю Господа и осознаёт, что всё будет происходить так, как Ему угодно. Она подчеркнула, что категорически невозможно утверждать, что всё непременно будет хорошо, поскольку это, по её мнению, дерзость по отношению к Богу.

Симоньян выразила благодарность всем, кто молится за неё и желает добра её семье, а тем, кто проявляет недоброжелательность, тоже пожелала добра. По её словам, именно Господь решает, кого, когда и почему забирать, и исходя из этого она строит своё отношение к жизни.

Маргарита отметила, что проходит лечение и заранее смиряется с любым исходом. Она также попросила тех, кто ещё не читал её новую книгу, в которой подробно затрагиваются эти вопросы, обязательно ознакомиться с ней. Для неё важно, чтобы каким бы ни был результат, она успела сделать что-то значимое и основополагающее в своей жизни.

Ранее Маргарита Симоньян поделилась забавной историей про мужа, который не стеснялся называть себя хачиком.

