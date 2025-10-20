Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деревья спят, а вы — нет: что сделать осенью, чтобы весной не плакать над садом
Магия ткани против апельсиновой корки: как на самом деле работает антицеллюлитное бельё
Дикие пчёлы исчезают по всей Европе: простой шаг может изменить ситуацию
Свечи спасают мотор зимой, а летом превращают его в котёл: что выбирают опытные водители
Индекс оливье задал новогоднее настроение ценам: набор для салата удержал удар инфляции
Смертельный перекус: одна шаурма и десятки людей под капельницами — опасная инфекция охватила город
Неожиданный враг вашего холодильника: всего одна деталь может привести к перерасходу энергии
Не только юморист: каким отцом и мужем предстал Евгений Петросян в откровениях Брухуновой
Всего два ингредиента — и обычная картошка с грибами заиграет по-новому

Теперь никуда не денешься: что Екатерина Стриженова рассказала о венчании с мужем

1:25
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова поведала о церковном браке с мужем, режиссёром Александром Стриженовым.

Телеведущая Екатерина Стриженова и режиссёр Александр Стриженов
Фото: Инстаграм Екатерины Стриженовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Екатерина Стриженова и режиссёр Александр Стриженов

Звезда ТВ поделилась воспоминаниями о событии, которое произошло 38 лет назад, за неделю до их свадьбы. По её словам, будущий муж после церемонии венчания, которую проводил отец Валериан, сказал, что теперь она никуда от него не денется.

Стриженова признавалась, что тогда, будучи ещё молодой девушкой-комсомолкой, едва осознавала, что происходит. Она согласилась на венчание, потому что её возлюбленный на этом настаивал, убеждая, что без обряда никак не обойтись. Будущая знаменитость была безмерно влюблена и верила каждому слову избранника.

"Тогда слабо понимала, что я наделала", — призналась Екатерина.

Спустя годы телеведущая отмечает, что многое изменилось: комсомольская принадлежность осталась в прошлом, а вера в Бога стала важной частью её жизни. Она продолжает быть рядом с любимым мужем и доверяет его словам, хотя и не безоговорочно.

К поздравлениям присоединилась актриса Эвелина Блёданс.

"Любимая моя, от души поздравляю! Вы — пример настоящей семьи", — написала звезда под постом Стриженовой.

Ранее ведущая назвала свои принципы в питании, которые помогают ей похудеть.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Еда и рецепты
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Секрет успеха Янника Синнера: вот почему попадание в топ-100 меняет всё
Перец чили для снижения веса: острый обман или реальная помощь в похудении
Золотое правило трёх размеров: секрет идеальной посадки тюльпанов, о котором молчат
Деньги должны работать — но без риска: вот куда прятать сбережения от бурь экономики
Дагестан атакует вейпы: первая ласточка или начало новой эры без никотина
66 дней до новой версии себя: как спорт превращается из повинности в потребность
Анастасия Сиваева откровенно о личном: почему звезда Папиных дочек исчезла на 10 лет
Центральную Россию накроет волна тепла: синоптики обещают осенний сюрприз
Киберспортсмены и туристы в беде: почему россиян разворачивают прямо в аэропортах Швеции
Потратила финансы и время: чем Люсю Чеботину оскорбили слова Ильи Резника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.