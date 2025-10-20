Теперь никуда не денешься: что Екатерина Стриженова рассказала о венчании с мужем

Телеведущая Екатерина Стриженова поведала о церковном браке с мужем, режиссёром Александром Стриженовым.

Звезда ТВ поделилась воспоминаниями о событии, которое произошло 38 лет назад, за неделю до их свадьбы. По её словам, будущий муж после церемонии венчания, которую проводил отец Валериан, сказал, что теперь она никуда от него не денется.

Стриженова признавалась, что тогда, будучи ещё молодой девушкой-комсомолкой, едва осознавала, что происходит. Она согласилась на венчание, потому что её возлюбленный на этом настаивал, убеждая, что без обряда никак не обойтись. Будущая знаменитость была безмерно влюблена и верила каждому слову избранника.

"Тогда слабо понимала, что я наделала", — призналась Екатерина.

Спустя годы телеведущая отмечает, что многое изменилось: комсомольская принадлежность осталась в прошлом, а вера в Бога стала важной частью её жизни. Она продолжает быть рядом с любимым мужем и доверяет его словам, хотя и не безоговорочно.

К поздравлениям присоединилась актриса Эвелина Блёданс.

"Любимая моя, от души поздравляю! Вы — пример настоящей семьи", — написала звезда под постом Стриженовой.

