Илья Резник в панике: почему наряд Люси Чеботиной шокировал поэта-песенника

Певица Люся Чеботина напугала поэта-песенника Илью Резника своим сценическим образом. Организаторы концерта не сумели повлиять на молодую исполнительницу. 

Певица Люся Чеботина
Фото: ВК-аккаунт Люси Чеботиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Люся Чеботина

Вечером на сцену одного из концертов вышла исполнительница хита "Монако", но её выступление вызвало недовольство у 87-летнего автора хитов. Резника расстроил выбор костюма певицы.

"Если вы заметили, то почти все артисты на моём вечере были одетыми. Я заранее попросил режиссёра проследить, чтобы они вышли в "артистических нарядах, соответственных репертуару"", — рассказал Резник.

Он признался, что ещё на этапе подготовки концерта организаторы сомневались, стоит ли приглашать Чеботину.

Автор текстов песен объяснил, что изначально не имел ничего против выступления Чеботиной, однако потом он насторожился, узнав об её откровенной манере одеваться.

"Я хотел уже отказаться от её участия в моем концерте", — добавил он.

После обсуждений и проверок номер Люси решили оставить, но с условием, что артистка не будет выходить в слишком откровенном образе.

"Просили проконтролировать её костюм. Организаторы концерта, видимо, не смогли повлиять на неё. Вышла в слишком откровенном наряде", — пожаловался Резник.

Поэт отметил, что сталкивался с похожей ситуацией и раньше, поэтому на этот раз был готов. Он вспомнил, что однажды подобное случилось на его концерте, когда участницы женской группы вышли к зрителями полуголыми.

Сама Чеботина ранее высказывалась против запрета откровенных костюмов для артистов, объясняя это неудобством.

"Жарко бывает на сцене и тяжело работать, танцуя и исполняя песни вживую. Физически бывает настолько тяжело, что можно потерять сознание. Меня как раз уносили со сцены по этой причине", — объяснила певица.

При этом звезда отказывается сниматься в откровенных постельных сценах и неприличных фотосессиях. Свою позицию Чеботина аргументирует не стеснительностью, а заботой о будущем. Певица не хотела бы, чтобы в будущем её дети нашли подобные кадры с мамой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
