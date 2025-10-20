Зависимость от алкоголя и двое детей: что певица МакSим рассказала о своей жизни в браке

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) откровенно рассказала о бывшем муже и тяжёлом периоде зависимости от алкоголя.

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" поделилась воспоминаниями о прошлых отношениях с бывшим супругом, из-за которых она пристрастилась к спиртным напиткам.

"В моей жизни мне очень повезло: я влюблялась два раза по-настоящему, и у меня растут две прекрасные дочери, которые снова и снова напоминают об этом. Женой была прекрасной, правда", — призналась 42-летняя артистка в интервью Super.

Несмотря на трудный опыт, певица отметила, что у неё нет строгих требований к будущему партнёру, кроме того, что он должен быть любящим.

Звезда рассказывала, что её отношения с бывшим мужем, звукорежиссёром Алексеем Луговцовым, от которого родилась старшая дочь Александра, были сложными. Именно после расставания с ним у певицы началась зависимость от алкоголя.

После развода в 2011 году у МакSим был короткий роман с бизнесменом Андреем Петровым, который покинул её, когда она была беременна младшей дочерью Марией. Сейчас он женат на дочери бывшего депутата Госдумы Елизавете Брыксиной.

Ранее алкогольную зависимость певицы обсуждали в СМИ, когда она выходила на сцену в нетрезвом виде. После тяжёлого течения коронавируса в 2021 году она провела несколько месяцев в коме, однако некоторые связывали это с её проблемами с алкоголем. Позднее артистка прошла курс реабилитации.

Даже после реабилитации иногда певице становилось плохо во время концертов, из-за чего их приходилось отменять. В последнее время МакSим чаще появляется на публике и активно ведёт социальные сети.

Ранее психиатр не поверил словам певицы о видениях в состоянии комы.