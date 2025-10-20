Максим Галкин* показал забавные фотографии с дочерью: что скрыто за красивыми кадрами

Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* показал новые фотографии с подросшей дочерью, рождённой в браке с певицей Аллы Пугачёвой.

Фото: Инстаграм Максима Галкина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоумен Максим Галкин с дочкой Лизой

Юморист поделился в социальных сетях свежими снимками с дочерью Лизой. На фотографиях 12-летняя девочка позирует в "пиратском" образе, стоя рядом с отцом на фоне бассейна.

На снимке Лиза выглядит жизнерадостной, а Галкин* рядом демонстрирует заботу и внимание к любимой и единственной дочери. Фотосессию артист сопроводил музыкой из фильма "Пираты Карибского моря".

"Попутных ветров и спокойных морей!" — написал артист под фото.

Народная артистка СССР, уехавшая из России в 2022 году, вместе с мужем и детьми, недавно столкнулась с новыми угрозами. Среди предложений общественников, продюсеров и коллег по сцене обсуждались меры вроде лишения певицы социальных выплат, конфискации её замка в деревне Грязь и даже уголовного преследования.

Звёздная семья жила сначала в Израиле, где у Галкина* есть гражданство. Однако после супруги переехали на Кипр, поселившись в Лимасоле. Летом 2025 года они проводили время в Юрмале, наслаждаясь отдыхом и тёплыми летними днями в Латвии.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом