Уж поверьте, я знаю, что это такое: Лолита раскрыла, почему больше не спорит с дочерью

Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская откровенно рассказала о том, как менялось её отношение к материнству и какие выводы она сделала за годы воспитания дочери Евы. Артистка признаётся: раньше она старалась контролировать каждый шаг ребёнка, а теперь учится отпускать и принимать взросление дочери как естественный процесс.

Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лолита

От строгой матери к мудрому другу

На праздновании Дня рождения МУЗ-ТВ в Кремлёвском дворце Лолита Милявская рассказала журналистам Super.ru, что долгое время была чрезмерно требовательной матерью. По её словам, она старалась быть "идеальной" и считала своим долгом защищать дочь от любых ошибок. Со временем артистка поняла, что контроль не помогает, а лишь создаёт напряжение.

"Я люблю своего ребёнка настолько, что я счастлива любым её проявлениям", — сказала певица Лолита Милявская.

Лолита поделилась, что однажды у них с Евой произошёл трудный разговор, после которого певица осознала, насколько важно уважать личные границы взрослого ребёнка. С тех пор она изменила подход: меньше упрёков, больше доверия и поддержки.

Осознанное материнство и работа над собой

Сегодня певица признаётся, что продолжает учиться быть матерью. К тому же она помнит, что и сама когда-то была проблемным ребёнком.

"Нахамить родителям… Уж поверьте, я знаю, что это такое", — рассказала Лолита.

Она читает книги по психологии, изучает современные подходы к воспитанию и старается не повторять ошибок своих родителей. По словам Лолиты, многое из того, что казалось нормой в советское время, сегодня выглядит излишне жёстким.

"Когда тебе что-то не нравится, когда ты взрослеешь, ты себя вдруг берёшь за руку и говоришь: "Тебе это не нравилось? А ты сейчас ведёшь себя, как твоя мама по отношению к тебе. Остановись", — поделилась певица.

Такой самоконтроль, считает артистка, помогает не только сохранять доверие между поколениями, но и лучше понимать собственные эмоции.

Психология семьи: почему важно не вмешиваться

Психологи отмечают, что переходный возраст ребёнка и ранняя взрослая жизнь — сложный период для родителей. Контроль и постоянные советы часто воспринимаются как давление. Эксперты рекомендуют выстраивать доверительные отношения, давать детям право на выбор, даже если он кажется ошибочным.

Лолита, по сути, на своём опыте показала, как можно пройти путь от авторитарного воспитания к отношениям на равных. Этот пример вдохновляет многих родителей, особенно тех, кто переживает, что "упускает" детей из-под контроля.