Раскол в королевской семье: почему Карл III перестал общаться с принцем Уильямом

Король Карл III ограничил общение с наследником престола принцем Уильямом. Причиной стало недовольство монарха последними публичными высказываниями сына.

Инсайдеры издания RadarOnline подтверждают рост напряжённости между отцом и сыном.

"Это было обидно, и хотя король ничего не сказал в ответ, он был глубоко расстроен", — сообщил источник, близкий к дворцу.

Особое недовольство Карла III вызвали откровения Уильяма о детстве в королевской семье. Намёки на отсутствие тепла и защищённости в воспитании были восприняты как личная обида.

Эксперты отмечают, что конфликт усугубляется визитом принца Гарри в Великобританию. Уильям негативно отнёсся к возможности возвращения брата в королевскую семью.

Недавнее интервью Уильяма актёру Юджину Леви стало катализатором кризиса. Наследник престола открыто говорил о трудностях детства и лечения супруги.

По мнению аналитиков, королевской семье требуется время для восстановления доверия. Публичные разногласия могут повлиять на общественное восприятие монархии.