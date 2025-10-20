Директор Пенкина обвинил отель в бракованном матрасе: что произошло в гостинице Новосибирска

Продюсер и концертный директор Сергея Пенкина заявил, что "разрыв матраса" в отеле произошёл не по вине певца.
Директор советского и российского исполнителя Вадим Колчков, рассказал, что артист не несёт ответственности за инцидент с порванным матрасом в одном из отелей Новосибирска.
По словам Колчкова, певец обнаружил, что матрас в номере оказался бракованным. В связи с этим юристы Пенкина уже начали переговоры с представителями гостиницы. Директор отметил, что они намерены оспорить штраф, выставленный исполнителю за повреждение постельной принадлежности.
"Делается оценка этого матраса. Он порвался по шву. То есть не рваный был, это просто либо старый матрас, либо некачественный", — цитирует слова Колчкова "Москва 24".
Ранее сам Пенкин рассказывал, что после переездов в рамках концертного тура решил остановиться в одном из отелей Новосибирска. Артист крепко заснул и не заметил, как порвал матрас.
В результате весь номер оказался покрыт толстым слоем перьев, и горничная всю ночь занималась уборкой помещения. После этого Пенкину выставили счёт за причинённый ущерб в размере 350 тысяч рублей.
