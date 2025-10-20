Вот её и пиши: Игорь Верник устроил публичный разнос Тарзану на глазах у Королёвой

Публичный укор в прямом эфире: именно так можно охарактеризовать момент, когда актёр и ведущий Игорь Верник обратился к Сергею Глушко во время нового выпуска шоу "Две звезды. Семейный подряд". Поводом стала тема верности: Верник с эмоциями напомнил танцору о его прошлых изменах, несмотря на то что на сцене рядом с ним стояла супруга — певица Наташа Королёва.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наташа Королёва

Сцена, вызвавшая спор

В свежем выпуске популярного музыкального проекта пара исполнила песню "Вернисаж". Номер получился трогательным: Королёва пела, а вокруг сцены были развешаны картины Глушко, ведь артист уже несколько лет увлекается живописью. Эта деталь, казалось бы, должна была подчеркнуть творческий союз супругов, но вызвала неожиданную реакцию.

"Ну, значит, смотрите, друзья, я совершенно возмущён! У меня, Серёж, к тебе колоссальные претензии, потому что, имея такую красотку в доме, такую женщину рядом, ты как вообще посмел каких-то других женщин писать, рисовать? Это что такое?" — сказал актёр Игорь Верник.

Слова Верника прозвучали с улыбкой, но смысл шутки оказался болезненным напоминанием о старой истории. В ответ Наташа попыталась разрядить обстановку.

"Нет, это всё я, это моё альтер эго", — пояснила певица.

Однако Верник не отступил, заявив, что Глушко должен изображать на своих полотнах только супругу.

"Какое это твоё альтер эго? Это какие другие женщины?! Это какие-то его фантазии… Эти картины должны уйти из дома! Вот, в центре, только ты. Королёва — это королева твоя. Вот её и пиши", — добавил актёр.

Зал отреагировал аплодисментами, а в соцсетях момент мгновенно стал вирусным.

История отношений Королёвой и Тарзана

Наташа Королёва и Сергей Глушко вместе уже более двадцати лет. Их союз начался ещё в начале 2000-х, когда певица после развода с Игорем Николаевым познакомилась с танцором и фитнес-тренером, выступавшим под сценическим именем Тарзан. В 2003 году они официально оформили отношения и с тех пор неоднократно появлялись вместе в телепроектах и на концертах.

Их семья всегда вызывала интерес публики — от романтических признаний до громких скандалов. В 2020 году имя Глушко вновь оказалось в заголовках СМИ — танцор признался в измене супруге с актрисой Анастасией Шульженко.

"Я изменил своей жене и открыто говорю об этом. Отвечать за это буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь", — говорил тогда Сергей Глушко.

История вызвала широкий резонанс. Одни осуждали поступок артиста, другие сочувствовали Королёвой, третьи восхищались тем, что пара сумела сохранить семью, несмотря на испытания.

Почему слова Верника задели зрителей

Реплика Верника оказалась не просто импровизацией. Для многих зрителей она прозвучала как напоминание о тех самых событиях пятилетней давности. При этом интонация актёра балансировала между юмором и нравоучением. Некоторые пользователи сети сочли его слова проявлением дружеской откровенности, другие — лишним публичным укором.

В комментариях под фрагментом выпуска в соцсетях зрители разделились. Одни похвалили Игоря за честность и эмоциональность, другие посчитали, что делать такие замечания в прямом эфире неуместно. Сам Глушко после эфира никак не прокомментировал случившееся, а Наташа ограничилась улыбкой и шуткой о "женском альтер эго".

"Вернисаж" как метафора

Песня, выбранная для номера, символична: она рассказывает о художнике, ищущем вдохновение в образе женщины. Королёва исполнила её с мягкой иронией, словно осознанно обыгрывая тему искусства и страсти. Глушко же действительно занимается живописью — он создаёт полотна в экспрессионистском стиле, где часто изображает женские фигуры. На сцене было показано несколько его работ, и именно это дало Вернику повод для эмоционального комментария.

Как пережили кризис

После истории с изменой Королёва долго не давала интервью, но позже призналась, что простила мужа. Пара вместе воспитывает сына Архипа и продолжает работать над совместными проектами. За последние годы супруги не раз появлялись в эфирах Первого канала, демонстрируя пример примирения и семейного единства.

Тем не менее тема верности периодически возвращается в публичное пространство. Зрители обсуждают, как непросто артистам сохранять личное счастье под прицелом камер. И выступление на "Двух звёздах" стало очередным напоминанием: даже после многих лет вместе старые раны могут болеть.