История любви из детского сада: как Антонио Бандерас отпраздновал свадьбу дочери Стеллы

Испанский актёр Антонио Бандерас поднял бокал на свадьбе дочери от американской актрисы Мелани Гриффит.
29-летняя наследница знаменитостей Стелла Бандерас вышла замуж за бизнесмена Алекса Гружински, с которым дружила с детства. Торжество прошло в историческом аббатстве Retuerta Le Domaine в Вальядолиде. Стелла выбрала изящное кружевное платье с открытыми плечами, а жених остановился на классическом чёрном смокинге.
Антонио Бандерас выглядел безупречно в костюме с бабочкой, приветствовал гостей, чокался бокалом, а также дружелюбно общался с журналистами у входа в зал. На церемонии также присутствовала его падчерица, актриса Дакота Джонсон, однако фотографам не удалось заснять её.
Пара объявила о помолвке в августе 2024 года, продемонстрировав в соцсетях романтические кадры с пикника, где Алекс сделал Стелле предложение. На снимках молодая женщина показала роскошное кольцо с изумрудом. Она также опубликовала архивные фото с любимым и подписала их: "Теперь я могу провести всю жизнь со своим любимым человеком!".
Мелани Гриффит с радостью поздравила дочь.
"Он сделал предложение, стоя на одном колене, и она сказала "да". Стелла и Алекс помолвлены. Их история любви началась еще в детском саду! Настоящая, глубокая любовь! Поздравляю влюбленных!" — обратилась к наследнице актриса.
Антонио Бандерас также выразил радость, отметив, что вся семья счастлива и взволнована.
Бандерас и Гриффит поженились в 1996 году, а через несколько месяцев у них родилась Стелла. Артистка также воспитывала дочь Дакоту Джонсон, звезду фильмов "50 оттенков серого" и "Материалистка", а также сына Александра Бауэра от предыдущих браков.
В 2014 году пара рассталась, сохранив теплые отношения.
"Мы подумали и решили завершить наш почти 20-летний брак с чувствами любви, дружбы, гордости и уважения друг к другу, нашей семье и друзьям и тому прекрасному времени, что мы провели вместе", — сообщили знаменитости.
Источник из окружения актёров объяснял журналистам причины развода. Отмечалось, что актрисе надоело ждать супруга со съёмок.
