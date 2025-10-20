Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытый продукт заиграет новыми красками: гречка преобразится
В Иркутске прошёл Отчётный круг одноименного казачьего войска
Искренность или боль? Кристина Асмус раскрыла правду о детстве в честь Дня отца
Новый скандал с молодой невестой Лепса: почему Виктория Боня подала в суд на Аврору Кибу
Не тратьте парфюм зря: вот где духи не должны быть никогда — и почему это важно
Мульчирование осенью: неожиданный способ, который защитит ваш сад от зимнего холода
Тюменские отели под ударом: новый налог грозит обнулить прибыль и разорить малый бизнес
Подъём без гор и ступеней: тренажёр, который сжигает калории быстрее, чем беговая дорожка
Чем меньше стоишь, тем быстрее греешь: три приёма, о которых забывают даже профи

Беременная Анна Курникова делится редким фото с детьми — что скрыто под костюмом утки

1:38
Шоу-бизнес

Беременная теннисистка Анна Курникова показала редкое фото с подросшими детьми.

Теннисистка Анна Курникова с детьми
Фото: Инстаграм Анны Курниковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Теннисистка Анна Курникова с детьми

44-летняя спортсменка опубликовала в социальных сетях кадр с наследниками, рождёнными от певца Энрике Иглесиаса. На фото Анна с округлившимся животом была одета в костюм утки с чёрными брюками. Необычный образ дополняли солнцезащитные очки.

Курникова стояла в окружении троих детей: 7-летней Люси, 7-летнего Николаса и 5-летней Мэри. Дочери теннисистки были облачены в костюмы тыквы, а сын — в ярко-желтую футболку с шортами.

Ранее стало известно, что пара ожидает четвёртого ребенка. Инсайдер из близкого круга Курниковой и Иглесиаса рассказал, что пополнение в семье ожидается в конце года. По словам источника, спортсменка находится на четвертом-пятом месяце беременности и чувствует себя хорошо. Сами знаменитости пока не давали официальных комментариев по поводу будущего ребёнка.

Отметим, что Курникова и Иглесиас встречаются с 2001 года. Они познакомились во время съемок клипа на песню "Escape".  Летом 2023 года стало известно, что пара поженилась спустя 22 года совместной жизни. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Наука и техника
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Забудьте о фразах, что всё будет хорошо: Симоньян делится своим опытом борьбы с онкологией
10 минут, которые делают осанку королевской: способ, благодаря которому модели выглядят идеально
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Вдохнул — кольнуло в груди: как отличить тревожный симптом от обычного спазма
Давление не падает, а время уходит: главная ошибка поклонников лимонной воды
Похож на жимолость, но смертельно опасен: как не перепутать белладонну с безвредным кустом
Рулит уверенно, думает беспечно: привычки, которые делают ветеранов дороги опаснее новичков
РНИИИС: 20 лет на защите российской интеллектуальной собственности 
Один штамп — и поездка под угрозой: туристам рассказали, что проверить перед вылетом в Китай
Осенняя хандра отменяется: эти простые игры вмиг взбодрят вашу кошку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.