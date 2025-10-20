Беременная Анна Курникова делится редким фото с детьми — что скрыто под костюмом утки

Шоу-бизнес

Беременная теннисистка Анна Курникова показала редкое фото с подросшими детьми.

Фото: Инстаграм Анны Курниковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Теннисистка Анна Курникова с детьми

44-летняя спортсменка опубликовала в социальных сетях кадр с наследниками, рождёнными от певца Энрике Иглесиаса. На фото Анна с округлившимся животом была одета в костюм утки с чёрными брюками. Необычный образ дополняли солнцезащитные очки.

Курникова стояла в окружении троих детей: 7-летней Люси, 7-летнего Николаса и 5-летней Мэри. Дочери теннисистки были облачены в костюмы тыквы, а сын — в ярко-желтую футболку с шортами.

Ранее стало известно, что пара ожидает четвёртого ребенка. Инсайдер из близкого круга Курниковой и Иглесиаса рассказал, что пополнение в семье ожидается в конце года. По словам источника, спортсменка находится на четвертом-пятом месяце беременности и чувствует себя хорошо. Сами знаменитости пока не давали официальных комментариев по поводу будущего ребёнка.

Отметим, что Курникова и Иглесиас встречаются с 2001 года. Они познакомились во время съемок клипа на песню "Escape". Летом 2023 года стало известно, что пара поженилась спустя 22 года совместной жизни.