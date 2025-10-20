Сравнивают с Гомес: как москвичка Елизавета Гурьянова готовится к конкурсу Мисс Земля

23-летняя москвичка Елизавета Гурьянова уже имеет за плечами немало конкурсов красоты. Эффектную брюнетку заметили и пригласили принять участие в престижном международном состязании "Мисс Земля".

Модель Елизавета Гурьянова

В своём личном блоге Лиза поделилась новостью о том, что отправляется на Филиппины.

"Ну что, понеслась. Лечу на Miss Earth 2025 представлять свою страну — волнительно, гордо и безумно радостно. Филиппины, ждите, я уже в пути", — написала Гурьянова в соцсети.

Пользователи активно поддержали участницу и пожелали ей удачи.

Отмечается, что многие сравнивают Лизу с известной мировой звездой, певицей Селеной Гомес, и на некоторых фотографиях сходство действительно впечатляет.

Гурьянова ранее обучалась в МГИМО по программе "Спортивный менеджмент" и показывала отличные результаты. Елизавета также рассказала о своих долгосрочных планах и стремлении работать на благо общества.

Подготовка к конкурсу "Мисс Земля" заняла у Елизаветы около двух месяцев. Девушка планирует покорить жюри не только своей внешностью. Несколько лет она занимается важным проектом, направленным на сохранение природы и защиту бездомных животных, о котором намерена рассказать на конкурсе.

"Для меня участие — это большая честь и ответственность, а также возможность продвигать проект, над которым я работаю уже семь лет, и который отражает миссию конкурса: защиту окружающей среды", — подчеркнула Лиза.

