Шоу Аватар шагает в будущее: какие технологии сделают героев ещё более живыми

3:54
Шоу-бизнес

Новый сезон "Шоу Аватар" на телеканале НТВ готовит технологическое чудо, которое поразит зрителей. 

Певица Клава Кока
Фото: ВК-аккаунт шоу Аватар by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Клава Кока

В четвёртом сезоне популярного музыкально-вокального проекта на НТВ ожидаются значительные обновления, технические усовершенствования и множество других сюрпризов. В частности, виртуальные герои станут ещё более реалистичными и живыми благодаря обновлённой системе симуляции.

Теперь технологии риггинга (управления движениями персонажей) будут более продвинутыми: специалисты смогут вручную контролировать не только мимику и позы аватаров, но и мелкие детали — например, движения волос, элементов костюма и аксессуаров.

"Датчики привязаны к определенной точке внутри самого персонажа и реагируют на ее движение. Поэтому у волос Афродиты есть своя физика и амплитуда движения, зависящая от движений персонажа, длинные косы самостоятельно двигаются, при этом не проникая в другие текстуры. Результат — более естественная и правдоподобная динамика", — цитирует слова источника "СтарХит".

Кроме того, создатели шоу решили разнообразить визуальный ряд — теперь появятся персонажи с необычными формами тела и чертами внешности. Зрители смогут увидеть героев разных комплекций, роста и даже анатомического строения. Для некоторых аватаров специалисты специально переработали форму головы, линию челюсти и длину конечностей.

"В этом году появилось больше нестандартных персонажей. Это и Берендей, и Купидон, для которых разрабатывали кастомные ригги, позволяющие учитывать специфику строения каждого из персонажей", — уточнили нам.

Особенно сложной оказалась работа над образом Купидона, чей внешний вид максимально приближен к человеку. Разработчикам тщательно проработали механику его движений: из-за частично роботизированной конструкции аватара специалисты столкнулись с рядом трудностей. В итоге инженерам и аниматорам пришлось немало потрудиться, чтобы суставы Бога любви и желаний двигались естественно и свободно. Теперь персонаж способен повторять движения робота, вращать руками и ногами в разные стороны, демонстрируя полную пластику и гибкость.

Изменения коснулись не только технической части, но и состава жюри. По информации из открытых источников, к Сергею Лазареву, Тимуру Батрутдинову, Марку Тишману и Лере Кудрявцевой присоединится популярная певица Клава Кока. Она станет новым членом звездной команды, которая традиционно будет пытаться разгадать, какие артисты скрываются за цифровыми масками.

"Конечно, я очень бы хотела угадать кого-то из аватаров, но прежде всего я здесь для того, чтобы наслаждаться номерами участников и предлагать какие-то молодёжные версии, я всё-таки отвечаю здесь за новое поколение", — сказала Кока.  

Певица призналась, что при попытках раскрыть личность исполнителей будет обращать внимание на невербальные сигналы, манеру поведения, интонацию и дикцию участников. Она уверена, что эти детали помогут ей быстрее определить, кто именно скрывается за виртуальным образом.

Единственным постоянным элементом проекта останется ведущий Вячеслав Макаров, который сопровождает шоу с самого первого сезона.

Премьера нового сезона "Шоу Аватар" состоится уже в начале ноября. Зрителей ждет настоящее технологическое шоу, где границы между реальностью и виртуальностью будут стёрты как никогда прежде.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
