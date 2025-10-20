Слухи о беременности и взлом: как Ксения Бородина пережила атаку мошенников

Телеведущая Ксения Бородина вновь появилась в Сети после инцидента со взломом её страницы в Instagram*. Знаменитость поделилась с подписчиками радостным видео, в котором снялась вместе со своими дочками.
Звезде "Дома-2" удалось вернуть ранее утерянный доступ к странице в социальной сети. Бородина призналась, что взлом сильно выбил её из колеи, и все эти дни она находилась в напряжении.
"Мои дорогие, ура! Я вернулась! Что пережила за эти четыре дня я и моя команда, не передать словами. Спасибо всем! Еще раз всех умоляю не переводите никуда деньги во время розыгрыша. Будьте аккуратны!" — объяснила звезда ТВ.
Кроме того, Бородина прокомментировала ложные публикации злоумышленников, которые пытались выдать себя за неё. В числе прочего они распространили пост о якобы грядущем пополнении в семье ведущей.
Звезда поспешила развеять слухи, подчеркнув, что эта информация не имеет ничего общего с реальностью.
"Нет! Я не беременна! И убедительно прошу оставить эту тему, если вдруг она будет актуальна, я найду способ вам об этом сообщить. Спасибо за понимание", — заявила Ксения.
Также телеведущая затронула обсуждение в Сети, где некоторые пользователи обвинили её в том, что вся ситуация со "взломом" якобы была постановкой для привлечения внимания и заработка.
"Ребят, а знаете, что еще поражает? Вы доверяете мошенникам свои деньги и переводите им… Потому что они вам обещают какие-то неимоверные суммы, но при этом не доверяете блогерам, которые никогда вас не подводили", — отметила Ксения.
Она заверила, что никогда не обманывала свою аудиторию.
* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.