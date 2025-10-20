Слухи о беременности и взлом: как Ксения Бородина пережила атаку мошенников

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина вновь появилась в Сети после инцидента со взломом её страницы в Instagram*. Знаменитость поделилась с подписчиками радостным видео, в котором снялась вместе со своими дочками.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Ксения Бородина

Звезде "Дома-2" удалось вернуть ранее утерянный доступ к странице в социальной сети. Бородина призналась, что взлом сильно выбил её из колеи, и все эти дни она находилась в напряжении.

"Мои дорогие, ура! Я вернулась! Что пережила за эти четыре дня я и моя команда, не передать словами. Спасибо всем! Еще раз всех умоляю не переводите никуда деньги во время розыгрыша. Будьте аккуратны!" — объяснила звезда ТВ.

Кроме того, Бородина прокомментировала ложные публикации злоумышленников, которые пытались выдать себя за неё. В числе прочего они распространили пост о якобы грядущем пополнении в семье ведущей.

Звезда поспешила развеять слухи, подчеркнув, что эта информация не имеет ничего общего с реальностью.

"Нет! Я не беременна! И убедительно прошу оставить эту тему, если вдруг она будет актуальна, я найду способ вам об этом сообщить. Спасибо за понимание", — заявила Ксения.

Также телеведущая затронула обсуждение в Сети, где некоторые пользователи обвинили её в том, что вся ситуация со "взломом" якобы была постановкой для привлечения внимания и заработка.

"Ребят, а знаете, что еще поражает? Вы доверяете мошенникам свои деньги и переводите им… Потому что они вам обещают какие-то неимоверные суммы, но при этом не доверяете блогерам, которые никогда вас не подводили", — отметила Ксения.

Она заверила, что никогда не обманывала свою аудиторию.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ