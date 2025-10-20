Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уж поверьте, я знаю, что это такое: Лолита раскрыла, почему больше не спорит с дочерью
Ползубр, полукорова: зачем в СССР решили создать новое домашнее животное
Не азот, не зола: вот что на самом деле делает лук крупным и сладким
Солнечный пирог Кавказа: в каждой крошке тепло гор и терпкость орехов
Запах, который соблазняет сильнее взгляда: самые чувственные женские ароматы года
Возвращение после скандала: как Эштон Кутчер объясняет свои неудачи в Голливуде
Миллион за любовь к спорту: программа вернёт тренеров в малые города по всей России
Раскол в королевской семье: почему Карл III перестал общаться с принцем Уильямом
Что ожидать туристам на новогодние праздники: вот как изменятся цены на новогодний отдых в предстоящем году

Слухи о беременности и взлом: как Ксения Бородина пережила атаку мошенников

2:11
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина вновь появилась в Сети после инцидента со взломом её страницы в Instagram*. Знаменитость поделилась с подписчиками радостным видео, в котором снялась вместе со своими дочками.

Телеведущая Ксения Бородина
Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Ксения Бородина

Звезде "Дома-2" удалось вернуть ранее утерянный доступ к странице в социальной сети. Бородина призналась, что взлом сильно выбил её из колеи, и все эти дни она находилась в напряжении.

"Мои дорогие, ура! Я вернулась! Что пережила за эти четыре дня я и моя команда, не передать словами. Спасибо всем! Еще раз всех умоляю не переводите никуда деньги во время розыгрыша. Будьте аккуратны!" — объяснила звезда ТВ.

Кроме того, Бородина прокомментировала ложные публикации злоумышленников, которые пытались выдать себя за неё. В числе прочего они распространили пост о якобы грядущем пополнении в семье ведущей.

Звезда поспешила развеять слухи, подчеркнув, что эта информация не имеет ничего общего с реальностью.

"Нет! Я не беременна! И убедительно прошу оставить эту тему, если вдруг она будет актуальна, я найду способ вам об этом сообщить. Спасибо за понимание", — заявила Ксения.

Также телеведущая затронула обсуждение в Сети, где некоторые пользователи обвинили её в том, что вся ситуация со "взломом" якобы была постановкой для привлечения внимания и заработка.

"Ребят, а знаете, что еще поражает? Вы доверяете мошенникам свои деньги и переводите им… Потому что они вам обещают какие-то неимоверные суммы, но при этом не доверяете блогерам, которые никогда вас не подводили", — отметила Ксения.

Она заверила, что никогда не обманывала свою аудиторию.

Ранее сообщалось, какая неприятность случилась у блогера Оксаны Самойловой после сообщений о разрыве с рэпером Джиганом.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Домашние животные
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Садоводство, цветоводство
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам Олег Артюков
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Последние материалы
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Коллеги скрывают ИИ-ответы: раскрыт секрет нынешней офисной коммуникации
Вы моете плиту, а вытяжка тем временем готовится загореться: вот как этого избежать
Терять по пряди в день не норма: эти шаги вернут рост волос уже через месяц
Аромат, который сведёт с ума соседей: свиные рёбрышки по рецепту, достойному ресторана
Евросоюз делит чужие миллиарды: спор о репарациях грозит новым расколом
Новая схема обмана: Мошенники маскируются под Москалькову и выманивают данные
Гибель Амазонии может стать началом конца: Земля уже проходила это 250 млн лет назад
Машину заправили днём — и переплатили: как температура воздуха влияет на литры
Исчезли в тайге: загадочные обстоятельства поисков семьи Усольцевых не дают покоя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.