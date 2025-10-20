Я прыгал из штанов: Прохор Шаляпин вспомнил о тяжёлой жизни на задворках шоу-бизнеса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:40
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин признался, что его путь к славе был тяжёлым и тернистым. 

Певец Прохор Шаляпин
Фото: ВК-аккаунт Прохора Шаляпина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Прохор Шаляпин

Выпускник проекта "Фабрика звезд-6" откровенно рассказал о своём пути в индустрии развлечений. Несмотря на то что стать исполнителем настоящих хитов ему так и не удалось, работы Прохору хватает с лихвой.

"Я достаточно долго был на задворках шоу-бизнеса, хотя прыгал из штанов, у меня было очень много энергии. То есть оно цитирует слова певца "СтарХит".

По словам Прохора, он сознательно отказался от активных гастролей, хотя полностью музыку не оставил. Основной доход артисту, по его признанию, приносят съёмки в проектах и реклама.

"Я стал больше выступать и за большие деньги", — говорит Шаляпин.

Такая занятость отразилась и на его привычках. Несмотря на то что страницы певца в соцсетях пестрят кадрами с тропических курортов, сам артист уверяет, что сейчас отдыхает значительно реже, чем в те времена, когда его имя не было на слуху.

"Я вообще все эти годы отдыхал много. Сейчас стал работать больше. А в целом я кутил, ездил по островам", — рассказывает артист.

Шаляпин подчёркивает, что не стремится заработать "все деньги мира". Он старается поддерживать гармонию между трудом и личным временем, призывая коллег тоже не забывать об этом.

В подтверждение своих слов певец привёл пример знаменитого представителя старшего поколения сцены. Когда ведущий шоу Артём Качер предположил, что речь идёт о певце Льве Лещенко, Прохор не стал отрицать.

"Я знаю одного народного артиста, ему сейчас 80 с лишним лет. Он выступает. При этом я знаю, что у него состояние на счету больше миллиарда рублей. Вот скажи мне, русскому человеку, простому, зачем столько денег тебе?" — говорит Прохор.

Сам Шаляпин признаётся, что к жизни относится проще и без фанатизма. Он считает, что деньги нужны не для накопления, а ради внутренней свободы.

"Если бы сейчас у меня был миллиард, я бы уехал. Вы меня больше бы не увидели ни в этих программах, ни в Интернете", — признается певец.

Недавно 41-летний артист поделился, что задумывается о серьёзных изменениях во внешности. Его начали беспокоить возрастные признаки, и он не исключает, что в будущем решится на пластическую операцию, чтобы продлить молодость.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
