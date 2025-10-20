Ночь, перья и матрас: как отдых Сергея Пенкина в отеле обернулся скандалом

Певца Сергея Пенкина оштрафовали на значительную сумму из-за разорванного матраса в отеле Новосибирска.
64-летний Артист признался в своём Тelegram-канале, что он оказался в необычной ситуации, которая обернулась для него серьёзными финансовыми расходами.
Певец остановился в новосибирской гостинице. Устав после концертов и многочисленных поездок, Сергей крепко заснул. Проснулся он весь в перьях.
"Я так крепко уснул, что незаметно для себя порвал дорогой матрас, который был плотно заполнен перьями. За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев", — сообщил исполнитель.
Музыкант отметил, что ему пришлось вызвать горничную, которая убиралась практически всю ночь.
"Уже утром, после бессонной ночи я был вынужден заплатить отелю кругленькую сумму за причиненный ущерб — 350 000 рублей", — пожаловался Пенкин.
