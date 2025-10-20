Всё оказалось не так грустно: Владимир Пресняков открыл неожиданную сторону развода сына

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков стал одним из главных гостей празднования Дня рождения телеканала "МУЗ-ТВ", прошедшего в Кремле. На мероприятии артист выглядел расслабленным и с удовольствием общался с прессой. В беседе с корреспондентом издания "Страсти" музыкант впервые прокомментировал личную жизнь своего сына — Никиты Преснякова, который недавно пережил болезненный развод с Алёной Красновой.

Владимир Пресняков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Пресняков

Как Никита справился с разводом

Разрыв Никиты и Алёны стал одной из самых обсуждаемых тем конца лета. Молодые люди официально подтвердили расставание в соцсетях, поблагодарив друг друга за годы, проведённые вместе. Несмотря на мягкую форму заявления, поклонники пары догадывались, что пережить такой этап нелегко.

По словам Владимира Преснякова, его сын достойно выдержал это испытание. Артист признался, что переживал за Никиту, но в итоге тот сумел не только справиться с болью, но и вырасти как личность.

"С Никитосиком мы на связи. Он очень хорошо прошёл этот этап, потому что я сильно переживал. Он продвинул его вперёд. Никита стал более взрослым и более осознанным. Я горжусь им, потому что он добрый парень", — сказал Владимир Пресняков.

Взросление и новые приоритеты

После развода Никита, по словам отца, изменился: стал собраннее, внимательнее к близким, начал по-другому смотреть на жизнь. В окружении семьи говорят, что Никита сосредоточился на творчестве и больше времени проводит в студии. Он пишет музыку, экспериментирует с жанрами и даже планирует новый проект с участием молодых артистов.

Сам Владимир отметил, что такие кризисы порой становятся толчком к внутреннему росту: именно через боль человек учится понимать себя и свои цели. Для Пресняковых это не первый пример того, как личные испытания могут стать началом нового этапа в карьере.

Возвращение на родину

Одним из самых трогательных моментов разговора стал намёк певца на возможное возвращение Никиты в Россию. После 2022 года артист перебрался в США, где занимался музыкой и работал над собственными проектами. Теперь же, похоже, в планах может быть переезд обратно.

"Может быть, я по крайней мере хочу, чтобы он вернулся", — заявил Владимир Пресняков.

Музыкант не стал раскрывать подробностей, но его слова дали понять: отец скучает по сыну и мечтает снова увидеть его рядом, не только по видеосвязи.

Творческий путь Никиты

Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте давно строит карьеру самостоятельно. Никита не раз подчёркивал, что хочет добиться успеха без помощи знаменитых родителей. Его группа MULTIVERSE выступала на крупных фестивалях, а клипы собирали миллионы просмотров.

После переезда в США артист сосредоточился на сольных проектах, писал саундтреки и даже занимался режиссурой. Он снимал клипы не только для себя, но и для других исполнителей. Этот опыт, как признавался Никита ранее, помог ему взглянуть на творчество под новым углом.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
