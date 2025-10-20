Он сказал то, чего никто не ожидал: Киркоров впервые за годы упомянул Пугачёву

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров вновь оказался в центре внимания на праздновании дня рождения телеканала "Муз-ТВ", прошедшем в Кремлёвском дворце. Певец появился на публике в отличном настроении и неожиданно для журналистов впервые за долгое время затронул тему Аллы Пугачёвой. Его признание стало, пожалуй, самым искренним моментом вечера.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Для многих стало открытием, что Киркоров готов говорить о женщине, которая долгое время была для него не просто коллегой, а частью жизни. После отъезда Аллы Борисовны за границу он предпочитал не поднимать тему их отношений. Но на этот раз артист сделал исключение.

"Это мой близкий человек. 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я ей благодарен: она меня многому научила. У меня нет к ней никаких претензий и вопросов вообще. Для меня это счастливый эпизод в моей жизни", — цитирует Киркорова "МК".

Слова прозвучали спокойно, без тени обиды или ностальгии — как итог многолетнего пути, который каждый из них прошёл по-своему.

"Я благодарен ей за всё, что она мне дала и сделала для меня", — подытожил артист.

Также Киркоров напомнил, что в этом году исполняется 50 лет с момента первого исполнения легендарной "Арлекино" — песни, которая принесла Алле Пугачёвой всесоюзную славу.