Я перевернул всю планету: Киркоров раскрыл желание дочери, которое он не смог проигнорировать

На дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле Филипп Киркоров неожиданно стал главным героем модной темы вечера. В беседе с журналистами артист рассказал, как его 13-летняя дочь Алла-Виктория изменила свои взгляды на стиль и сделала шаг от подростковых брендов к настоящему high fashion.
Когда-то дочь певца равнодушно относилась к дорогим коллекциям и предпочитала удобные вещи из масс-маркета. По словам Киркорова, ему даже приходилось уговаривать девочку примерить что-то из именитых домов моды. Но всё изменилось — теперь Алла-Виктория собирает коллекцию люксовых аксессуаров, а особое место занимают дизайнерские сумки.
"Ещё год назад я предлагал ей различные бренды из одежды. Ей была неинтересна высокая мода. Она увлекалась молодёжными брендами. Но сейчас началась другая эпоха в её жизни", — сказал певец в беседе с сайтом "Страсти".
По словам артиста, теперь дочь с удовольствием заглядывает в его внушительный гардероб и нередко выбирает оттуда любимые вещи. При этом у девушки уже сформировался собственный вкус: она не гонится за яркими логотипами, а ищет редкие коллекционные экземпляры.
Когда Алла-Виктория попросила отца купить сумку из совместной коллекции Такаси Мураками и Louis Vuitton, певец признался, что потратил немало усилий на поиски.
"Пару месяцев назад она заказала одну сумку. Я перевернул всю планету, но нашел её", — поделился артист.
Для Киркорова, известного своей любовью к роскоши и сценическим нарядам, желание дочери выглядеть стильно стало радостным открытием. Он отметил, что мода помогает подросткам развивать вкус, чувство индивидуальности и уверенность.
