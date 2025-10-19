Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мышцы растягиваются, как струны: стретчинг настраивает тело на гармонию и силу
Горбачёва искала отношения в приложении для знакомств: почему актрису заблокировали через сутки
Выбрасывать герань — преступление против красоты: вот как она спокойно доживёт до весны
Вкус, за который платили золотом: фрукт из древних легенд снова диктует моду на кухне
Смелый макияж: какой оттенок помады сейчас на пике популярности — 5 главных трендов
Гарнитур как символ скуки: что заменить, чтобы спальня выглядела дорого и современно
Не электрокар и не бензин: гибриды застряли между двух миров
Ваш метаболизм тормозит, даже когда вы спите: 8 привычек, которые мешают худеть
Оазис среди бетона: невероятный парк в Краснодаре, куда хочется возвращаться снова и снова

Я перевернул всю планету: Киркоров раскрыл желание дочери, которое он не смог проигнорировать

1:57
Шоу-бизнес

На дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле Филипп Киркоров неожиданно стал главным героем модной темы вечера. В беседе с журналистами артист рассказал, как его 13-летняя дочь Алла-Виктория изменила свои взгляды на стиль и сделала шаг от подростковых брендов к настоящему high fashion.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

От уличных брендов к высокой моде

Когда-то дочь певца равнодушно относилась к дорогим коллекциям и предпочитала удобные вещи из масс-маркета. По словам Киркорова, ему даже приходилось уговаривать девочку примерить что-то из именитых домов моды. Но всё изменилось — теперь Алла-Виктория собирает коллекцию люксовых аксессуаров, а особое место занимают дизайнерские сумки.

"Ещё год назад я предлагал ей различные бренды из одежды. Ей была неинтересна высокая мода. Она увлекалась молодёжными брендами. Но сейчас началась другая эпоха в её жизни", — сказал певец в беседе с сайтом "Страсти".

По словам артиста, теперь дочь с удовольствием заглядывает в его внушительный гардероб и нередко выбирает оттуда любимые вещи. При этом у девушки уже сформировался собственный вкус: она не гонится за яркими логотипами, а ищет редкие коллекционные экземпляры.

Охота за эксклюзивом

Когда Алла-Виктория попросила отца купить сумку из совместной коллекции Такаси Мураками и Louis Vuitton, певец признался, что потратил немало усилий на поиски.

"Пару месяцев назад она заказала одну сумку. Я перевернул всю планету, но нашел её", — поделился артист.

Для Киркорова, известного своей любовью к роскоши и сценическим нарядам, желание дочери выглядеть стильно стало радостным открытием. Он отметил, что мода помогает подросткам развивать вкус, чувство индивидуальности и уверенность.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Наука и техника
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Даркнет всполошился, а зря: что на самом деле стоит за продажей базы мессенджера Max
7 лет — идеальный возраст: Милонов против шестилеток за партой
Невидимый яд на полке: как ароматические свечи и спреи вредят дыханию, мозгу и превращают квартиру в ловушку
Алжир выбрал цифру: страна планирует забыть о бумажных деньгах
Хочешь красивые ноги — перестань сидеть как статуя: эти упражнения спасают от отёков
Медведев раскрыл главный секрет успеха: вот кто помогает ему выстоять в трудные времена
Звезда из пыли веков: самое чистое светило Вселенной раскрывает тайны
Осенняя магия пионов: правильная посадка, после которой кусты оживают
Михаил Ширвиндт встретился с Лаймой Вайкуле в Латвии: о чём они вспоминали после развода ведущего
Всего 6 дел в день — и дом будто из рекламы: феномен 6/10 покоряет интернет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.