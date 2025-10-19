Она обошла молчанием главное: Алле Пугачёвой напомнили забытые факты прошлого

Некоторое время назад певица Алла Пугачёва оказалась в центре громкой истории из-за собственных слов о бывшем муже Филиппе Киркорове. Её откровенное признание о "фиктивном" браке вызвало бурную реакцию в музыкальной среде. Бывший директор артиста Леонид Дзюник вернулся к этой теме и резко выступил против слов Примадонны, обвинив её во лжи и манипуляциях.

Что сказала Пугачёва

Алла Пугачёва впервые за три года открыто заговорила о своём четвёртом браке. По словам певицы, её союз с Филиппом Киркоровым был не романом, а скорее продуманным шагом. Она заявила, что решение выйти замуж за молодого артиста во многом продиктовала просьба его матери. Брак с Киркоровым, как призналась певица, был "примитивным ходом", который в то время "хорошо сработал" с точки зрения внимания публики. Пугачёва добавила, что дала ему всё, тогда как он, по её мнению, не мог дать ничего.

Эти слова мгновенно вызвали волну обсуждений. Зрители и коллеги по сцене по-разному восприняли признание певицы: одни назвали её откровенность смелостью, другие — неблагодарностью.

Реакция Леонида Дзюника

Среди тех, кто не смог остаться в стороне, оказался Леонид Дзюник, занимавший в то время должность директора Киркорова. В эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ он заявил, что не согласен с версией Аллы Борисовны, и уверен: отношения звёздной пары были реальными, а не фиктивными.

"Не бывают фиктивные браки такими", — заявил Леонид Дзюник.

По его словам, именно Киркоров обеспечивал семью, активно гастролировал и зарабатывал деньги, тогда как Пугачёва в тот период не испытывала финансовых трудностей именно благодаря мужу. Продюсер отметил, что певица пользовалась успехом и энергией молодого артиста, но в итоге просто ушла, когда её интерес пропал.

"Он пахарь, он работяга. Он двигался вперёд, ему это нужно. Он по-другому не представлял своей жизни. А Пугачёвой нужен был кто-то, кто будет зарабатывать бабло, а она будет жить на эти деньги", — отметил Леонид Дзюник.

Финансовая сторона и личные привычки

Дзюник рассказал, что в отсутствие супруга певица часто проводила время в казино, а когда Киркоров увидел финансовые отчёты, был ошеломлён. По словам продюсера, именно деньги стали одной из причин напряжения в отношениях пары. Он также подчеркнул, что Пугачёва, говоря о "фиктивности" брака, сознательно искажает прошлое, забывая, как много Филипп сделал ради неё и ради семьи.

"Всё происходило на моих глазах. И когда она говорит, что мне Киркоров ничего не дал, ну, Алла Борисовна, нельзя же так подло врать. Ведь вы же были венчаны, ты же перед Богом обещала быть с Филиппом и умереть с ним в один день. А что ж получается теперь?" — высказался бывший директор Филиппа Киркорова.

Как развивались отношения пары

История любви Пугачёвой и Киркорова начиналась стремительно. Она была уже признанной звездой, он — молодым артистом, только набирающим популярность. Их свадьба в 1994 году стала одним из самых обсуждаемых событий десятилетия, а венчание в Иерусалиме казалось символом вечного союза. Но спустя 11 лет семья распалась, и каждый пошёл своим путём. Киркоров остался верен сцене и трудолюбию, а Пугачёва позже нашла счастье с Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ).

Для многих поклонников расставание этой пары стало шоком. Тогда никто не мог представить, что спустя годы артисты будут обсуждать свои отношения публично — и делать это настолько резко.

Отношения после развода

Несмотря на обиды, Филипп и Алла продолжали пересекаться на сцене и в телевизионных эфирах. Оба не раз подчёркивали, что у них остались "тёплые воспоминания". Однако с годами дистанция между ними увеличивалась. После переезда Пугачёвой и её семьи за границу контакт стал минимальным.

Фанаты по-разному оценивают эту историю: для одних она — пример того, как трудно сохранить союз, где оба — сильные личности; для других — напоминание, что шоу-бизнес не про чувства, а про расчёт и имидж.