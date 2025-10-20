Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Этот человек ненормальный: экс-солист Белого орла рассказал, почему боится смотреть по сторонам

Шоу-бизнес

Бывший солист группы "Белый орёл" Александр Ягья признался, что за два десятилетия семейной жизни так и не смог избавиться от бесконечной ревности супруги. Артист с улыбкой признаёт: даже после рождения пятерых детей его жена по-прежнему следит за каждым взглядом и шагом мужа.

Семья под пристальным вниманием

В интервью программе "Однажды…" на НТВ певец рассказал, что в их семье ревность стала постоянным спутником. По словам музыканта, его избранница не может расслабиться, даже когда рядом только близкие. При этом артист не винит супругу — он считает, что такое поведение продиктовано сильными чувствами и страхом потерять счастье.

"Жена — это один большой ходячий аппарат ревности. Туда не смотри, сюда не ходи. Я уже ей говорю: "Да мы 20 лет вместе живём. Надо же как-то успокоиться". Нет. Этот человек ненормальный. У неё есть в жизни я, может быть, ещё дети — и больше ничего", — заявил Александр Ягья.

Эти слова певец произнёс с теплотой, без обиды — скорее с пониманием. Он признаётся, что за долгие годы научился реагировать спокойно, хотя порой и теряет терпение.

О жизни после славы "Белого орла"

Хотя пик популярности коллектива пришёлся на начало 2000-х, Ягья продолжает активно выступать, записывать новые композиции и участвовать в музыкальных проектах. Он признаётся, что сцену не променял бы ни на что, но теперь на первое место ставит семью. Для него важно, чтобы дети росли в атмосфере любви и уважения, а жена чувствовала себя защищённой.

Сегодня артист старается больше времени проводить дома, а гастроли планирует так, чтобы не пропускать важные события — дни рождения, школьные выступления, семейные праздники.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
