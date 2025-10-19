Он у меня всегда будет как живой: Симоньян раскрыла, кого Тигран Кеосаян считал своим талисманом

В день, когда исполнилось три года со смерти старшего брата своего супруга, Маргарита Симоньян опубликовала трогательный пост в Telegram-канале. Журналистка поделилась фрагментом из интервью Тиграна Кеосаяна, где тот с теплом говорил о Давиде — человеке, с которым его связывали не только родственные, но и творческие узы.
19 октября стало для семьи Кеосаянов днём воспоминаний. Три года назад не стало Давида Кеосаяна, старшего брата режиссёра. В честь этой даты Маргарита Симоньян опубликовала видео из программы "Судьба человека", где Тигран рассказывал о брате, о детских ссорах и об уроках, которые оставил им отец.
"Когда в детстве мы ссорились, папа брал нас за руки: "Запомните: ближе вас друг у друга никого нет. Даже мы с мамой вам дальше, чем вы друг другу. Поэтому никогда не ссорьтесь". Иногда мы не следовали совету папы, но с 1993 года мы всегда работали вместе", — рассказал Тигран Кеосаян.
В этих словах — нежность и благодарность человеку, который всегда был рядом. Несмотря на разницу в возрасте и периодические разногласия, братьев связывали общие проекты, идеи и любовь к кино.
По словам Кеосаяна, его брат играл важнейшую роль в каждом фильме — не только как продюсер, но и как вдохновляющий пример. Даже после смерти Давида режиссёр решил не убирать его имя из титров.
"Сколько Боженька позволит мне работать и снимать кино, он у меня всегда будет как живой — продюсером моих картин", — заявил Тигран Кеосаян.
Эта фраза стала своего рода обетом — творческой и братской верности, которая не заканчивается с уходом человека. Симоньян отметила, что только одну картину Тигран снял без участия брата, подчеркнув, насколько глубоко тот присутствовал в его жизни и работе.
История семьи Кеосаянов в последние годы оказалась особенно непростой. После смерти Давида режиссёр тяжело переживал утрату. Проблемы со здоровьем, два инфаркта и клиническая смерть лишь усилили осознание ценности близких.
Зимой 2024 года у Тиграна вновь обострились болезни сердца. С конца декабря он находился в коме и скончался 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет. Для Симоньян это стало вторым тяжёлым ударом за три года.
Дуэт Давида и Тиграна Кеосаянов был известен многим зрителям: один создавал идеи, другой воплощал их на экране. Совместные работы братьев включают телевизионные и полнометражные проекты, которые неоднократно отмечались зрительской любовью.
Их сотрудничество всегда воспринималось как редкий пример семейного единства в индустрии, где творческие амбиции часто приводят к конфликтам. Кеосаяны же, напротив, дополняли друг друга и строили общее дело с уважением и доверием.
Сегодня для Симоньян и её семьи важно сохранить светлую память о тех, кто ушёл. Публикуя старые кадры и слова мужа, журналистка словно продолжает разговор, который однажды оборвался.
Её пост — не просто дань прошлому, а признание в любви и благодарности за годы, которые они провели вместе.
