Водонаевой выставили счёт на 1,8 миллиона за электроэнергию: что говорит телеведущая

Телеведущая Алёна Водонаева сообщила о некорректных начислениях за коммунальные услуги. В своём Telegram-канале медийная персона опубликовала детали счёта от Мосэнергосбыта.

По данным Водонаевой, компания выставила счёт на 1,8 млн рублей за электроэнергию в двух квартирах. Начисления были произведены 19 октября за сентябрьский период.

"Как они работают? Откуда их берут?" — прокомментировала ситуацию телеведущая.

Ранее Водонаева уже сталкивалась с проблемами в сфере ЖКХ. В марте 2025 года представители газовой службы повредили трубу при плановых работах в её доме.

Инцидент привёл к потопу и проблемам со здоровьем у телеведущей. В настоящее время Водонаева ведёт разбирательства с обслуживающими организациями.