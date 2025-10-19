Водонаевой выставили счёт на 1,8 миллиона за электроэнергию: что говорит телеведущая

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:57
Шоу-бизнес

Телеведущая Алёна Водонаева сообщила о некорректных начислениях за коммунальные услуги. В своём Telegram-канале медийная персона опубликовала детали счёта от Мосэнергосбыта.

Алёна Водонаева
Фото: Telegram by Telegram-канал Алёны Водонаевой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алёна Водонаева

По данным Водонаевой, компания выставила счёт на 1,8 млн рублей за электроэнергию в двух квартирах. Начисления были произведены 19 октября за сентябрьский период.

"Как они работают? Откуда их берут?" — прокомментировала ситуацию телеведущая.

Ранее Водонаева уже сталкивалась с проблемами в сфере ЖКХ. В марте 2025 года представители газовой службы повредили трубу при плановых работах в её доме.

Инцидент привёл к потопу и проблемам со здоровьем у телеведущей. В настоящее время Водонаева ведёт разбирательства с обслуживающими организациями.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
