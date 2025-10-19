Горбачёва искала отношения в приложении для знакомств: почему актрису заблокировали через сутки

Актриса Ирина Горбачёва рассказала о неудачном опыте использования приложения для знакомств. Об этом обладательница кинопремий сообщила в беседе с Павлом Волей.
По словам артистки, она зарегистрировалась в сервисе знакомств после долгих раздумий. Профиль быстро привлёк внимание многочисленных пользователей.
"Я представляю, что выхожу из подъезда, вот они стоят каждый с цветами", — поделилась Горбачева.
Однако на следующий день учётная запись актрисы была заблокирована. Причины такого решения модераторов сервиса остались неизвестны.
Горбачёва также вспомнила о сложностях в личной жизни в школьные годы. Она отмечала, что всегда оставалась в тени более ярких подруг.
У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.