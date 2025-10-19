Горбачёва искала отношения в приложении для знакомств: почему актрису заблокировали через сутки

Шоу-бизнес

Актриса Ирина Горбачёва рассказала о неудачном опыте использования приложения для знакомств. Об этом обладательница кинопремий сообщила в беседе с Павлом Волей.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ирины Горбачёвой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирина Горбачёва

По словам артистки, она зарегистрировалась в сервисе знакомств после долгих раздумий. Профиль быстро привлёк внимание многочисленных пользователей.

"Я представляю, что выхожу из подъезда, вот они стоят каждый с цветами", — поделилась Горбачева.

Однако на следующий день учётная запись актрисы была заблокирована. Причины такого решения модераторов сервиса остались неизвестны.

Горбачёва также вспомнила о сложностях в личной жизни в школьные годы. Она отмечала, что всегда оставалась в тени более ярких подруг.