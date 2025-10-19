Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один едет, как немец, другой — как диван на колёсах: тест, который разделил даже экспертов
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Идеальное сочетание вкусов: нежная индейка в объятиях золотистой тыквы
Жир подвёл, а мясо победило: открыта новая формула силы в обычном бургере
Кожа и эмоции: связь, которую нельзя скрыть макияжем
Бензиновая передышка в Крыму: теперь в одни руки дадут больше топлива
Небо обмануло: канадская парапланеристка попала в экстремальную ситуацию в Гималаях
Солнце садится, а они вспыхивают огнём — клёны, создающие волшебство своими листьями
Семак раскрыл главных врагов Зенита: кто отберет золото РПЛ

Я надеялся, что вы не опуститесь до этого: Екатерина Климова оказалась в центре спора о приличии

4:32
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова снова оказалась в центре внимания — на этот раз из-за откровенных кадров с отдыха на Мальдивах. Видео, появившееся в её личном блоге, вызвало оживлённые споры среди поклонников и подписчиков артистки.

Екатерина Климова
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Игнатович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Екатерина Климова

Кадры, вызвавшие бурю эмоций

47-летняя актриса поделилась роликом, снятым в момент отдыха на одном из самых живописных курортов Индийского океана. На видео Екатерина выходит к ванне с лепестками роз, сбрасывает халат и погружается в воду, за спиной — бирюзовые волны и тропический закат. Атмосфера, по её словам, должна была передать ощущение покоя и гармонии, которых так не хватает осенью.

В подписи под публикацией Климова призналась, что с ностальгией пересматривает снимки и мечтает повторить то ощущение безмятежности, которое давали морской воздух и спа-процедуры.

"Осень наконец вступила в свои права, и суета не оставляет шанса расслабиться, а я уже скучаю по лету. Пересматривала фотографии с отдыха на Мальдивах и поняла, что надо найти время для спа или бани. Конечно, в путешествиях местный колорит и потрясающие виды, которые открываются во время процедуры, способствуют расслаблению. А какие там закаты!" — отметила актриса Екатерина Климова.

Реакция поклонников

Публикация мгновенно собрала десятки тысяч лайков и комментариев, но далеко не все оказались доброжелательными. Многим подписчикам видео показалось слишком откровенным.

Некоторые пользователи упрекнули актрису в том, что она "перешла грань" и "пошла по пути молодых блогеров, стремящихся к хайпу". По мнению части аудитории, артистке её уровня не стоит делиться столь личными моментами с широкой публикой.

"Я надеялся, что хоть Вы не будете опускаться до уровня "ой, ну ничего же не видно", — возмутился один из подписчиков.

"Перебор с голым телом, зачем это выставлять? Все и так знают, что Вы красивая женщина", — написал другой пользователь.

Тем не менее под постом можно увидеть и обратные отзывы. Часть зрителей поддержала актрису, отметив, что кадры получились эстетичными и далеки от вульгарности. Они напомнили, что красота тела и любовь к себе не имеют возраста, а Климова давно известна чувством меры и безупречным вкусом.

Кто поддержал артистку

Некоторые коллеги и поклонники в комментариях выразили восхищение её формой и внутренней свободой. В фанатских сообществах напомнили, что Климова всегда подчёркивала: для неё важно не количество лайков, а возможность делиться настроением.

Среди аргументов в защиту актрисы звучали и более философские. Поклонники писали, что современная женщина имеет право оставаться красивой и уверенной в себе в любом возрасте, а кадры с курортов — не повод для осуждения, а способ вдохновить других.

Молчит, но не оправдывается

Сама актриса на поток критики никак не отреагировала. В её блоге не появилось ни сторис, ни постов с комментариями на тему скандала. Подписчики отмечают, что Климова, как и прежде, сохраняет достоинство и предпочитает не вступать в споры в Сети.

Психологи, анализируя подобные ситуации, отмечают, что реакция публики на откровенные кадры часто зависит не от содержания, а от образа, к которому привык зритель. Екатерина Климова долгие годы ассоциируется у публики с элегантностью, женственностью и классическим стилем — поэтому любое смелое проявление воспринимается особенно остро.

Эстетика или провокация?

История вызвала новую волну дискуссий о границах допустимого в личных блогах известных людей. Одни считают, что в эпоху соцсетей у знаменитостей просто нет права на приватность. Другие уверены, что артист может позволить себе всё, что не нарушает норм приличия.

Очевидно одно: видео с Мальдив не оставило равнодушным никого. И, похоже, Климова добилась именно того эффекта, которого хотела — напомнила о важности заботы о себе и умении наслаждаться моментом, пусть даже кому-то это покажется чересчур личным.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Недвижимость
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими

В Австралии впервые за долгие годы заметили семь детёнышей редчайшего сумчатого муравьеда. Учёные называют это важным шагом к спасению исчезающего вида.

Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Последние материалы
Земля готовится к перевороту: Северный и Южный полюсы могут поменяться местами
Когда гардероб становится полем битвы: Виктория Боня с юмором пережила атаку 13-летней дочери
Владельцы собак будут разочарованы: кошки продемонстрировали интеллект, которого от них не ждали
Потускневшие шины оживают на глазах: всё, что нужно, стоит копейки
Привыкание, которого нет: как на самом деле волосы реагируют на уход
Цветник мечты вдоль забора: схемы всем на зависть, которые превращают даже тень в роскошь
Осенний хит сезона: варенье из черноплодной рябины и яблок, которое согреет зимой
Ядовитая змея и не только: гиды раскроют секреты выживания в дагестанской пустыне
Астероид — не конец, а начало: в кратере обнаружили микробную жизнь спустя миллионы лет
Спина скажет спасибо: 5 упражнений, которые вернут радость движения без боли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.