Когда гардероб становится полем битвы: Виктория Боня с юмором пережила атаку 13-летней дочери

3:06
Шоу-бизнес

Когда разговоры о моде становятся поводом для улыбок, значит, речь идёт не просто о нарядах, а о близких людях, у которых свои взгляды на стиль и красоту. Именно такой момент пережила телеведущая и блогер Виктория Боня вместе со своей дочерью Анджелиной. В коротком видео, опубликованном в соцсетях, мама и дочь обменялись репликами, которые покорили подписчиков своей искренностью и юмором.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

Как начался "спор о гардеробе"

Поводом для весёлого спора стало желание Виктории воспользоваться вещами дочери. На видео она с лёгкой иронией упрекает Анджелину в нежелании делиться одеждой. Казалось бы, обычная ситуация для многих семей, но в этом случае всё закончилось не обидой, а настоящим модным диалогом.

Интересно, что при этом сама Анджелина нередко берёт вещи из маминых коллекций, создавая из них свои молодёжные образы. Услышав замечание, девушка с присущей подросткам уверенностью заявила, что у мамы "вообще нет стиля".

"Это я не умею стайлить?" — с улыбкой спросила Виктория Боня.

Эта фраза моментально стала любимой среди её подписчиков. Они отметили, что подобные споры между матерями и дочерями — неизбежная часть взросления, а лёгкая самоирония Бони сделала ситуацию только теплее.

Подростковый взгляд на стиль

Анджелине всего 13 лет, и, как любая девушка её возраста, она ищет собственное выражение через одежду. Её вкусы формируются под влиянием соцсетей, модных блогеров и современного уличного стиля. Для подростков сегодня важно не следовать трендам буквально, а создавать что-то своё, уникальное.

Поэтому советы родителей нередко воспринимаются как "устаревшие". Так случилось и на этот раз: Виктория предложила дочери выбрать мягкие туфельки, но та осталась при своём — стиль подростка не терпит компромиссов.

Подписчики с юмором восприняли диалог, отметив, что такие споры — часть естественного взросления.

"Каждая мама через это проходит", — писали они в комментариях, добавляя, что в этом возрасте дети часто стараются подчеркнуть свою независимость даже в мелочах.

Стиль как зеркало поколений

История Виктории и Анджелины показывает, как меняется восприятие моды с возрастом. Для родителей одежда — часть образа жизни, для подростков — способ самовыражения и эксперимента.

Современная мода делает возможным всё: миксировать винтаж с люксом, спортивное с классическим, а мамины наряды превращать в трендовые образы. Неудивительно, что вещи Виктории легко находят вторую жизнь в руках дочери.

И хотя подростковая критика может звучать резко, она нередко скрывает восхищение. Ведь именно мама первой показывает дочери, как сочетать цвета, подбирать аксессуары и уверенно чувствовать себя в любой одежде.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
