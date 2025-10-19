Михаил Ширвиндт встретился с Лаймой Вайкуле в Латвии: о чём они вспоминали после развода ведущего

Телеведущий Михаил Ширвиндт сообщил о пребывании в Латвии после развода. Артист опубликовал в социальной сети фотографии со встречи с певицей Лаймой Вайкуле.
Ширвиндт подробно описал историю их многолетнего знакомства.
"С Лаймой дружу много лет. Сейчас в отпуске встретились, сидели в ресторане, вспоминали знаменитый "Юрас перле"", — написал телеведущий.
Он поделился ностальгическими воспоминаниями о популярном варьете в советское время.
Публикация вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. Часть пользователей критически отнеслась к факту нахождения Ширвиндта за границей.
Ранее телеведущий выразил поддержку Алле Пугачёвой после её отъезда из России.
Напомним, что в сентябре 2025 года супруга Ширвиндта заявила о прекращении их шестилетнего брака. Причиной расставания пара назвала 32-летнюю разницу в возрасте и завершение романтических чувств.
