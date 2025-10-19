Мари Краймбрери призналась, что хотела расстаться с Давой: что её остановило

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мари Краймбрери выступила с первым сольным концертом после рождения дочери на сцене ВТБ-Арены. В рамках шоу "Кто такая Мэри?" артистка поделилась откровениями о личной жизни с супругом Давидом Манукяном.

Фото: commons.wikimedia.org by Никита Неванов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мари Краймбрери

Краймбрери призналась, что их путь к семейному счастью был непростым. Пара переживала расставания и кризисы в отношениях.

"То, что мы остались вместе — это полностью его заслуга. Я сдавалась, а он нет", — рассказала певица.

Манукян присутствовал на выступлении жены, поддерживая её из зала вместе с матерью певицы.

Краймбрери также отметила прекрасные отцовские качества супруга и их общее видение семьи. Артисты поженились в феврале 2025 года, а в мае у них родилась дочь.