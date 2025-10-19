Один тур — четыре заявления: Малежик признался, что Пугачёва стала испытанием для Весёлых ребят

Певец и композитор Вячеслав Малежик вспомнил о своём неожиданном уходе из ВИА "Весёлые ребята" и признался, что причиной стала Алла Пугачёва. В интервью программе "Смысл жизни" на телеканале "Беларусь 1" артист рассказал о тех бурных гастрольных годах и о том, как ревность супруг разрушила состав коллектива.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вячеслав Малежик

ВИА 1970-х: жизнь на колёсах

В 1970-е годы Вячеслав Малежик активно гастролировал с популярными ансамблями — "Весёлые ребята", "Голубые гитары", "Пламя". ВИА в то время были настоящими звёздами сцены: они колесили по стране, собирая полные залы и живя практически без отдыха. Плотный график, постоянные разъезды и разлука с близкими накладывали отпечаток на отношения участников. Музыканты часто переходили из одного коллектива в другой, стремясь к переменам и новому вдохновению.

Малежик признаётся, что и сам в какой-то момент задумался об уходе. Поводом стала гастрольная поездка, где впервые вместе с ними выступала молодая Алла Пугачёва.

"Первый мой уход из "Весёлых ребят" произошёл тогда, когда с нами в первый раз на гастроли поехала Алла Пугачёва. В какой-то степени и из-за неё", — сказал Вячеслав Малежик.

Когда на гастроли приехала Пугачёва

По воспоминаниям артиста, коллектив отправился в тур по городам Северо-Запада. С ними — начинающая, но уже яркая Пугачёва, способная притягивать внимание публики и коллег. В поездку в Псков и Новгород некоторые музыканты взяли с собой жён, решив совместить гастроли с отдыхом. Но именно это стало началом конфликта.

Жёны, по словам Малежика, ревниво наблюдали за общением своих мужей с молодой певицей, и атмосфера накалилась. Возвратившись в Москву, несколько участников решили покинуть ансамбль.

"Три жены наших музыкантов решили поехать вместе с ними, посмотреть, насколько опасна Алла Пугачёва в ближнем бою. После того, как мы вернулись в Москву, четыре, по-моему, человека из нашего состава написали заявления об уходе. То есть жёны настояли", — отметил Вячеслав Малежик.

Семейные чувства и выбор пути

Эта история не обошла стороной и самого Малежика. Его супруга Татьяна также поддалась ревности, опасаясь, что гастрольная атмосфера и внимание публики могут изменить их отношения. В итоге певец принял решение уйти из "Весёлых ребят" и начать новую страницу в карьере.

"У всех есть куда идти, а я — один как перст. И я начал думать, куда же мне свалить. Нашёл куда, написал заявление об уходе", — поделился музыкант.

Так он оказался в группе "Голубые гитары", где продолжил карьеру певца и композитора. Именно этот период стал для него временем личного взросления и творческого поиска. Малежик позже признавался, что не держит зла ни на кого из участников той истории, ведь именно она помогла ему выйти на собственный путь.

Исторический контекст

В 1970-е годы ВИА были не просто музыкальными коллективами — они формировали культуру эпохи. "Самоцветы", "Поющие гитары", "Песняры" и, конечно, "Весёлые ребята" задавали стандарты моды, стиля и поведения. Публика обожала их, а гастроли превращались в настоящие турне с аншлагами.

Алла Пугачёва в тот момент только набирала известность, но её харизма и талант уже выделяли её среди других артистов. Позднее именно она станет символом советской эстрады, но в начале пути её появление в коллективе действительно вызывало бурю эмоций — не только у публики, но и у коллег.

Интересные факты

После ухода из ансамбля Малежик стал автором множества популярных песен, в том числе для других исполнителей. Его жена Татьяна остаётся рядом с ним до сих пор — пара вместе уже несколько десятилетий. Вячеслав Малежик известен своим тёплым чувством юмора и автобиографическими песнями, где часто упоминает детали своей молодости и гастрольной жизни.