Надежда Бабкина поддержала моду на кокошники: почему этот головной убор стоит носить и сегодня

Народная артистка России Надежда Бабкина поддержала популярность традиционного русского головного убора. Певица назвала кокошник важным элементом национальной идентичности.
Бабкина подчеркнула практическое применение аксессуара в повседневной жизни.
"Эта одежда — элементы твоего отношения к традиции, в которой ты живёшь", — отметила артистка.
В интервью ТАСС она допустила ношение кокошника на работу, но исключила его использование в школах с дресс-кодом.
По мнению исполнительницы, кокошник обладает универсальным эстетическим воздействием. Головной убор способен облагородить внешность любой женщины независимо от возраста.
Бабкина видит в современной моде на национальные элементы стремление к культурным истокам.
Тема национальных костюмов получила развитие на государственном уровне. Напомним, что в октябре президент Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" положительно оценил возвращение кокошников в женский гардероб.
Глава государства отметил растущий интерес к традиционной одежде среди молодёжи.
