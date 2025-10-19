Надежда Бабкина поддержала моду на кокошники: почему этот головной убор стоит носить и сегодня

Народная артистка России Надежда Бабкина поддержала популярность традиционного русского головного убора. Певица назвала кокошник важным элементом национальной идентичности.

Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Надежда Бабкина

Бабкина подчеркнула практическое применение аксессуара в повседневной жизни.

"Эта одежда — элементы твоего отношения к традиции, в которой ты живёшь", — отметила артистка.

В интервью ТАСС она допустила ношение кокошника на работу, но исключила его использование в школах с дресс-кодом.

По мнению исполнительницы, кокошник обладает универсальным эстетическим воздействием. Головной убор способен облагородить внешность любой женщины независимо от возраста.

Бабкина видит в современной моде на национальные элементы стремление к культурным истокам.

Тема национальных костюмов получила развитие на государственном уровне. Напомним, что в октябре президент Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" положительно оценил возвращение кокошников в женский гардероб.

Глава государства отметил растущий интерес к традиционной одежде среди молодёжи.