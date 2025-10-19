Такое уже было раньше: Люся Чеботина нарушила главное условие вечера Ильи Резника

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:22
Шоу-бизнес

Вечер в Москве выдался особенным — не просто концерт, а творческое возвращение, в котором каждое слово и каждая мелодия звучали как признание в любви к поэзии. В Большом зале собрались ведущие артисты эстрады, чтобы почтить творчество Ильи Резника. В воздухе чувствовалось что-то от старой школы — уважение к слову, артистическая дисциплина и искренность, которой сегодня так не хватает на сцене.

Илья Резник
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илья Резник

Для самого поэта этот вечер стал поводом не только для встречи с коллегами, но и для размышлений о том, как изменилась культура. И поводом для серьёзного разговора — даже о костюмах артистов.

Наряд, который выбивался из гармонии

Почти все исполнители, вышедшие на сцену, выглядели сдержанно и элегантно. Почти — потому что одна участница вызвала бурю обсуждений.

"Если вы заметили, то почти все артисты на моём вечере были одетыми", — цитирует Илью Резника "МК".

Он пояснил, что заранее попросил режиссёра следить, чтобы на сцену не выходили в вызывающих нарядах: концерт должен был быть "артистическим", а не эпатажным. Но одна звезда всё-таки нарушила негласное правило. Люся Чеботина, певица с ярким сценическим образом, выбрала для выступления слишком откровенный костюм.

Поэт признался, что изначально не возражал против её участия — напротив, с интересом ждал молодую артистку. Однако недавнее появление Чеботиной на вечеринке "с тазами чёрной икры" в провокационном наряде заставило его насторожиться.

"Я хотел уже отказаться от её участия в моём концерте", — отметил Илья Рахмиэлевич.

Перед мероприятием организаторы даже обратились в официальные инстанции, чтобы проверить высказывания певицы на тему СВО — ничего подозрительного не нашли. Но вопрос с одеждой остался открытым.

"Организаторы концерта, видимо, не смогли повлиять на неё. Вышла в слишком откровенном наряде", — добавил поэт.

Ситуация, по его признанию, напомнила ему прежний случай — когда телевизионный канал настоял на участии девичьей группы и те появились на сцене "в отсутствии нарядов". После этого, говорит Резник, он всегда просит уделять внимание сценическому облику исполнителей.

Музыка, которая заставляет плакать

Но, несмотря на этот эпизод, вечер прошёл торжественно и светло. Поэт был растроган выступлениями коллег и учеников.

"Я доволен, как прошёл мой вечер", — поделился Илья Рахмиэлевич.

На сцену вышли Сергей Пенкин, Таисия Повалий, оркестр Павла Овсянникова, а также молодые исполнители, чьи голоса наполнили зал редкой искренностью.

Особенно его поразило выступление Виталия Стронского. Он исполнил песню "Странник" Владимира Преснякова — по-новому, глубоко и самобытно. Второе произведение, "Мольба" на музыку Максима Дунаевского, Стронский посвятил памяти Николая Караченцова.

"Виталий своим исполнением заставил меня плакать на этой песне", — признался поэт.

Не меньшего восторга удостоилась заслуженная артистка Крыма Марина Герман, преподаватель по вокалу из Ялты. Её версия "Мольбы" на музыку Чайковского поразила зал.

"Это лучшее исполнение этой песни", — отметил Резник.

Крым, дети и вера

Сегодня Резник живёт в Крыму — вдали от шумных ток-шоу и светской суеты. Он говорит об этом спокойно и с теплом.

"Вы знаете, что мы давно живём в Крыму и я далек от шоу-бизнеса", — отметил поэт.

Он приехал в Москву не один, а с целой делегацией — восемьдесят четыре человека: дети из его проекта "Маленькая страна", их родители и преподаватели. Многие из этих ребят пережили личную боль — кто-то потерял отца, дядю или брата на фронте.

"Мои артисты из Крыма, как никто, знают, о чём поют", — сказал Резник.

По его словам, у тех, кто живёт рядом с границей, эмоции острее. Песни там рождаются на разрыве сердца, и именно эта искренность делает их настоящими.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
