Лариса Гузеева ответила Кудрявцевой после ссоры: кого телеведущая назвала самыми опасными людьми

Телеведущая Лариса Гузеева отреагировала на заявление Леры Кудрявцевой относительно дела о продаже недвижимости на Бали. Конфликт между коллегами возник после эфира на НТВ, где Кудрявцева высказалась о доверчивости Гузеевой.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ларисы Гузеевой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева

Гузеева опубликовала в социальных сетях сообщение о принципиальности в отношениях.

"Для меня самые страшные и опасные люди — беспринципные", — написала телеведущая.

Она призвала прекращать общение с такими личностями, не вдаваясь в конкретные детали конфликта.

Кудрявцева ранее в программе "Звёзды сошлись" заявила, что Гузееву "использовали в схеме" с балийской недвижимостью. По информации, около 60 инвесторов потеряли до 8 миллионов долларов после рекомендаций Гузеевой.

Лера Кудрявцева ответила на пост коллеги кратким сообщением в Telegram.

"Стараюсь прыгать против течения", — отметила телеведущая.

Ранее звёзды демонстрировали близкие дружеские отношения и совместно проводили отпуск.