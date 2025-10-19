Лариса Гузеева ответила Кудрявцевой после ссоры: кого телеведущая назвала самыми опасными людьми

Телеведущая Лариса Гузеева отреагировала на заявление Леры Кудрявцевой относительно дела о продаже недвижимости на Бали. Конфликт между коллегами возник после эфира на НТВ, где Кудрявцева высказалась о доверчивости Гузеевой.
Гузеева опубликовала в социальных сетях сообщение о принципиальности в отношениях.
"Для меня самые страшные и опасные люди — беспринципные", — написала телеведущая.
Она призвала прекращать общение с такими личностями, не вдаваясь в конкретные детали конфликта.
Кудрявцева ранее в программе "Звёзды сошлись" заявила, что Гузееву "использовали в схеме" с балийской недвижимостью. По информации, около 60 инвесторов потеряли до 8 миллионов долларов после рекомендаций Гузеевой.
Лера Кудрявцева ответила на пост коллеги кратким сообщением в Telegram.
"Стараюсь прыгать против течения", — отметила телеведущая.
Ранее звёзды демонстрировали близкие дружеские отношения и совместно проводили отпуск.
