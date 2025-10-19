Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Кончаловская нашла новую любовь после развода: кто стал избранником дочери режиссёра

1:10
Шоу-бизнес

Дочь режиссёра Егора Кончаловского Мария Кончаловская подтвердила начало новых отношений после развода с Никитой Кузьминым

Мария Кончаловская
Фото: instagram by личный аккаунт Марии Кончаловской в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Кончаловская

Бракоразводный процесс с Кузьминым уже находится на стадии завершения. По словам Кончаловской, расставание стало осознанным решением обоих супругов.

"Ценности стали расходиться, мы стали меняться и поняли — дальше нам не по пути", — пояснила она.

Новым избранником Марии стал режиссёр Всеволод Чинилов. Молодые люди работают в одной профессиональной сфере и, по признанию Кончаловской, имеют схожие интересы.

Особое внимание девушки привлекли трогательные поступки возлюбленного.

"Он подарил кулон с фотографией моих котов. Всегда очень важно внимание к деталям", — поделилась Мария в программе "Ты не поверишь!".

Отец Марии, Егор Кончаловский, предпочитает не комментировать личную жизнь дочери. Режиссёр ограничился кратким заявлением: "Она взрослый человек".

Ранее Кончаловская состояла в браке с Никитой Кузьминым почти пять лет, общих детей у пары не было.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
