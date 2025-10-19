Мария Кончаловская нашла новую любовь после развода: кто стал избранником дочери режиссёра

Дочь режиссёра Егора Кончаловского Мария Кончаловская подтвердила начало новых отношений после развода с Никитой Кузьминым.
Бракоразводный процесс с Кузьминым уже находится на стадии завершения. По словам Кончаловской, расставание стало осознанным решением обоих супругов.
"Ценности стали расходиться, мы стали меняться и поняли — дальше нам не по пути", — пояснила она.
Новым избранником Марии стал режиссёр Всеволод Чинилов. Молодые люди работают в одной профессиональной сфере и, по признанию Кончаловской, имеют схожие интересы.
Особое внимание девушки привлекли трогательные поступки возлюбленного.
"Он подарил кулон с фотографией моих котов. Всегда очень важно внимание к деталям", — поделилась Мария в программе "Ты не поверишь!".
Отец Марии, Егор Кончаловский, предпочитает не комментировать личную жизнь дочери. Режиссёр ограничился кратким заявлением: "Она взрослый человек".
Ранее Кончаловская состояла в браке с Никитой Кузьминым почти пять лет, общих детей у пары не было.
