Мария Кончаловская нашла новую любовь после развода: кто стал избранником дочери режиссёра

Дочь режиссёра Егора Кончаловского Мария Кончаловская подтвердила начало новых отношений после развода с Никитой Кузьминым.

Мария Кончаловская

Бракоразводный процесс с Кузьминым уже находится на стадии завершения. По словам Кончаловской, расставание стало осознанным решением обоих супругов.

"Ценности стали расходиться, мы стали меняться и поняли — дальше нам не по пути", — пояснила она.

Новым избранником Марии стал режиссёр Всеволод Чинилов. Молодые люди работают в одной профессиональной сфере и, по признанию Кончаловской, имеют схожие интересы.

Особое внимание девушки привлекли трогательные поступки возлюбленного.

"Он подарил кулон с фотографией моих котов. Всегда очень важно внимание к деталям", — поделилась Мария в программе "Ты не поверишь!".

Отец Марии, Егор Кончаловский, предпочитает не комментировать личную жизнь дочери. Режиссёр ограничился кратким заявлением: "Она взрослый человек".

Ранее Кончаловская состояла в браке с Никитой Кузьминым почти пять лет, общих детей у пары не было.